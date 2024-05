Milano violenta, 19enne somalo molesta i passanti e minaccia coppia di fidanzati

Tanta paura per una coppia di fidanzati di Milano, molestati e poi minacciati da un giovane straniero armato di un punteruolo. L'episodio va ad aggiungersi ai tanti casi di aggressione e violenza che riempiono purtroppo a cadenza quasi quotidiana le cronache del capoluogo meneghino, dove ormai è allarme sicurezza.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito da Il Giorno, che ha riportato la notizia, il fatto si è verificato nel pomeriggio di sabato 4 maggio. Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere tranquillo, e che invece si è rivelato un incubo per alcuni passanti, finiti nel mirino dell'extracomunitario. A quanto pare tutto si è verificato intorno alle ore 18.00 nella zona di piazza Oberdan, che in quel momento era piuttosto affollata.

Un giovane somalo di 19 anni, in evidente stato di alterazione, ha cominciato a prendersela contro alcune persone che gli passavano vicino, inveendo e urlando minacce. A quanto pare lo straniero ce l'aveva con " tutti gli italiani " e per tale ragione stava prendendo di mira i malcapitati passanti. La situazione è poi degenerata quando il ragazzo ha puntato una coppia di fidanzati, seguendola e infastidendola. In particolare il 19enne avrebbe cercato di mettere le mani addosso alla donna, pretendendo poi di avere del denaro. Al diniego della coppia, il somalo è passato alle minacce, estraendo un punteruolo e puntandolo alla gola del fidanzato, intervenuto per proteggere la compagna e allontanare il molestatore.

Si è quindi generato il panico. Fortunatamente qualcuno ha dato l'allarme, chiamando le forze dell'ordine, e sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Villa san Giovanni, che si trovavano già in zona per un'operazione di pattugliamento del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga.

Il fermo

Il 19enne è stato fermato nei pressi di tra Corso Venezia e Corso Buenos Aires. Gli uomini in divisa hanno provveduto a bloccarlo a terra e ad arrestarlo. Accusato di tentata rapina e tentata violenza sessuale, il somalo è finito dietro le sbarre del carcere San Vittore di Milano, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non solo. Lo straniero è indagato anche per danneggiamento aggravato.

Dopo essersi ripresi dall'esperienza traumatica, la coppia di fidanzati ha poi sporto formale denuncia presentandosi in commissariato.