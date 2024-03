Aggredita e scaraventata a terra in pieno centro. La rapina da incubo a Milano

Ennesimo episodio di aggressione per le strade di Milano, dove ormai è allarme sicurezza conclamato. Una giovane donna di 31 anni è stata infatti assalita da un malvivente mentre stava citofonando a un amico, che vive in un palazzo di via Saffi, e si è ritrovata improvvisamente a terra. Inerme, la vittima è stata rapinata ed in preda al forte choc ha addirittura perso i sensi. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare il responsabile.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito da Il Giorno, che sta seguendo la vicenda, il fatto si è verificato nella serata di sabato scorso. La 31enne, un consulente finanziario di origini toscane, si trovava in via Saffi, sita tra piazza Conciliazione e la stazione ferroviaria di Cadorna, e aveva appena citofonato a un suo amico quando è scattata l'aggressione. Un uomo doveva probabilmente averla pedinata, mettendola nel mirino. Mentre la giovane aspettava che l'amico le aprisse la porta, è stata attaccata alle spalle. Dopo averle messo un braccio attorno al collo, il criminale l'ha scaraventata a terra per poi strapparle la borsa e scappare.

Per diversi minuti la 31enne è rimasta distesa, incapace di reagire, ed è addirittura svenuta a causa del forte trauma. Per fortuna dei passanti sono immediatamente corsi in suo aiuto e hanno cercato di farla riprendere. Qualcuno ha contattato le forze dell'ordine, mentre altri si sono occupati di chiamare un'ambulanza. A raggiungere via Saffi sono stati gli operatori sanitari di Areu, che hanno soccorso la giovane, che alla fine non ha avuto necessità di essere accompagnata in ospedale. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, arrivati a seguito della chiamata, hanno ascoltato il racconto della vittima e dei testimoni, dando subito avvio alle indagini. Nella borsa sottratta alla 31enne si trovavano il cellulare, tutti i documenti e anche le chiavi di casa.

Le indagini

Ad occuparsi del caso sono ora i militari del Nucleo operativo della Compagnia Duomo. Purtroppo la 31enne è stata aggredita alle spalle e non è riuscita a vedere in faccia il suo assalitore. Gli inquirenti, dunque, stanno lavorando senza avere molte informazioni disponibili. Sono stati acquisiti tutti i video delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e la speranza è quella di riuscire a reperire qualche immagine del responsabile. Non è escluso, inoltre, che il soggetto potesse avere avuto un complice.