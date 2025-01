Minacce, insulti e sassate. Così il migrante ospite di don Biancalani aggredisce i residenti

Uno degli scorsi interventi delle forze dell'ordine a Vicofaro

Ascolta ora 00:00 00:00

Minacce, insulti e sassi scagliati con rabbia verso le case, le auto ed i residenti di Vicofaro. Questo, stando a quel che riporta oggi il quotidiano La Nazione, è quello a cui hanno assistito gli abitanti dell'ormai celebre quartiere della città di Pistoia che ospita l'esperienza di accoglienza di don Massimo Biancalani. Ed il protagonista della vicenda è a quanto pare proprio uno dei migranti ospiti della parrocchia: tutto è iniziato quando il giovane in questione è stato sorpreso ad orinare all’aperto, all'esterno della parrocchia. Una signora residente a pochi metri, vista dalla sua finestra la scena, ha applaudito ironica all’indirizzo della persona che stava espletando i propri bisogni all'aria aperta, rimproverandolo. Da lì, l’uomo ha letteralmente perso le staffe: prima ha insultato la donna poi se l’è presa anche con qualche altro residente nel frattempo intervenuto.

Ad uno di loro, in particolare, dopo averlo chiamato per nome, lo straniero avrebbe urlato frasi oscene ( "Mi s***o tua madre" ). La situazione sarebbe poi degenerata quando il giovane migrante, ormai del tutto fuori di sè, ha a quanto sembra cominciato a raccogliere dei sassi da terra e a scagliarli verso la strada e verso le case da cui erano arrivati i rimproveri. Qualche abitante, spaventato, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti dopo pochi minuti. A quel punto però, il giovane migrante si era già dileguato. Per i residenti, ormai esasperati da una situazione di tensione che va avanti da anni, è stato un nuovo shock. "Noi ormai siamo stati privati delle tranquillità di stare a casa nostra – ha dichiarato un residente al quotidiano – solo per fortuna nessuno è rimasto ferito dal lancio dei sassi verso casa nostra. E se in quel momento ci fosse stata mia moglie coi nostri bambini? O mia nipote? Abbiamo ricevuto sassate, poi, per cosa? Perché una persona ha rimproverato un’altra perché faceva i suoi bisogni in strada. Siamo alla follia".

I residenti che hanno assistito a quanto avvenuto si sono poi recati dai carabinieri a sporgere denuncia, mostrando a quanto pare dei video registrati da alcuni di loro per documentare la sassiola. Registrazioni che sono state messe agli atti. Tra queste persone c’è a quanto sembra paura e timore per eventuali ritorsioni. Ma la risposta di don Biancalani non si è fatta attendere. "Episodio creato ad arte. Provocazioni indecenti contro di noi. Purtroppo un ragazzo ha reagito male - ha scritto sulla propria pagina Facebook - vogliono farci chiudere con ogni mezzo perché con la presenza dei questi ragazzi le loro case, a loro dire, hanno perso valore" .

Ieri pomeriggio si sarebbe infine verificato un nuovo intervento della polizia nei pressi della parrocchia, dove sarebbe avvenuta l’ennesima. Nessun ferito, a quanto risulta, ma la tensione resta alta.