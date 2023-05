Preso l'aggressore romeno: in passato la violenza ad altre 3 donne

È stato arrestato dalla squadra mobile di Latina Dragos Daniel Marcu, il 31enne romeno sospettato di essere stato l’aguzzino che ha aggredito una coppia di minorenni e forse usato violenza sessuale sulla ragazzina. Dragos si nascondeva all’interno di un sito dismesso tra Latina Scalo e Sermoneta. Si trova ora in stato di fermo in questura a Latina.

L’identikit fornito dai due minorenni

Una caccia all’uomo conclusa in pochi giorni, quella della squadra mobile di Latina, che ha portato al fermo del principale indiziato dell’aggressione a due minorenni avvenuta tra martedì e mercoledì scorso all’ex zuccherificio di Latina Scalo. Dragos Daniel Marcu è il nome su cui dal primo momento si sono concentrate le operazioni della polizia: la sua identificazione è arrivata grazie alla descrizione fatta dai due minorenni che ha permesso di tracciare l’identikit dell’uomo. A quel punto alla squadra mobile è stato facile far corrispondere quel volto a Dragos, già gravato da alcuni precedenti specifici e noto alle forze dell’ordine. Le ricerche si sono concentrate in particolare nella zona di Latina Scalo e della confinante Sermoneta, anche se estese chiaramente alle province di Latina e Roma. Ma gli agenti erano certi che Dragos non si fosse mosso troppo da un territorio che conosceva e nel quale aveva possibilità di nascondersi meglio. Poche ore fa la polizia lo ha scovato, in un rudere abbandonato tra la stazione ferroviaria di Latina e il comune di Sermoneta. Un’area che dà spesso ricovero a disperati e senzatetto. Ora Dragos si trova in stato di fermo presso la questura di Latina. E dovrà chiarire quanto accaduto tra martedì e mercoledì nell’ex Zuccherificio di Latina Scalo.

L'aggressione e la presunta violenza sessuale

Contro Dragos c'è il sospetto che sia l'aguzzino di una coppia di minori aggredita tra martedì e mercoledi. Dalla prima, parziale, ricostruzione dei fatti, sembra che la coppia sia andata lì a bordo di una microcar per appartarsi e abbia incontrato il romeno, che secondo quanto raccontato agli inquirentnti stava fumando crack. All’improvviso sarebbe avvenuta l’aggressione, col ragazzino messo fuori gioco e la fuga a bordo della microcar con la ragazza minorenne. Quest’ultima è stata poi ritrovata il giorno successivo in stato shock. E forse violentata.