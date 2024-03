"Miserabile, gay, pezzo di m...". L'ambulante romano insulta Casalino

"Ma chi c... è sto Casalino?". E giù insulti, improperi e scarrettate di offese irripetibili. Su Rocco Casalino, ex portavoce del presidente del Consiglio ai tempi di Giuseppe Conte, si è abbattuta l'ira di Augusto Proietti, a Roma conosciuto da molti come il "re delle bancarelle". Con toni in realtà assai poco regali, quest'ultimo se l'è presa in rete con l'ex funzionario pentastellato, accusandolo di aver chiamato i vigili urbani per far sgomberare gli ambulanti in zona piazzale Flaminio. Il tutto accompagnato da epiteti a dir poco scurrili nei suoi confronti.

"Ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché Casalino, quel miserabile di Casalino, perché non gli si può dire che è f... però si può dire gay, tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali", stilla Proietti in un video pubblicato sui social il 15 gennaio scorso ma balzato all'attenzione solo ora. E ancora, in un crescendo di ostilità: "Ma chi c... è sto Casalino? Oggi ci hanno detto che i furgoni, che parcheggiamo lì da trent'anni, non li possiamo parcheggiare più perché a Casalino danno fastidio, e tocca metterli sul Lungotevere a tre chilometri e se serve una cosa che è rimasta sul furgone a tre chilometri, chi ci va?".

Nel video, poi, l'ambulante alza ulteriormente i toni nei confronti dell'ex portavoce di Giuseppe Conte. "Adesso io faccio una denuncia alla Procura della Repubblica a questo pezzo di m.... Mi deve dire cosa gli hanno fatto gli ambulanti. Forse gli avranno rotto (...) e non lo avranno pagato bene. Sto pezzo di...". Affermazioni dai contenuti piuttosto grevi rispetto alle quali i Cinque Stelle hanno espresso una netta condanna. "Il Movimento condanna fermamente gli insulti rivolti al presidente Conte e a Rocco Casalino da parte del ras degli ambulanti di Roma, Augusto Proietti, condannato per associazione a delinquere e per vari reati finalizzati al monopolio del commercio su strada", si legge in una nota del partito guidato da Conte in riferimento al filmato apparso su YouTube.

"Siamo letteralmente sconcertati per l'inaudita e intollerabile violenza verbale usata da Augusto Proietti - il ras degli ambulanti condannato per associazione a delinquere e per vari reati finalizzati al monopolio del commercio su strada - nei confronti dell'ex portavoce del presidente Conte Rocco Casalino", hanno invece dichiarato i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi, esprimendo a Casalino solidarietà e sostegno la "vile e squallida" aggressione omofoba "subita da un personaggio violento e deprecabile". E in serata è arrivata anche una presa di posizione del sindaco di Roma, Roberto Gulatieri.

"Ho chiamato Rocco Casalino per esprimergli la mia solidarietà e quella dell'amministrazione capitolina, per gli insulti e le gravi minacce che ha ricevuto. Si tratta di un episodio inaccettabile: questa giunta si batte da sempre per la legalità e non può tollerare che accadano episodi simili in città. Proseguiremo con determinazione il lavoro per ripristinare decoro e rispetto delle regole a Piazzale Flaminio", ha fatto sapere il primo cittadino della Capitale.