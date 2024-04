Moka esplode mentre prepara il caffè: la tragica morte di una donna a Palermo

Una morte assurda, quella dell'ex insegnante Lucia Taormina, deceduta a causa dello scoppio della moka che stava preparando come era solita fare ogni mattina: l'episodio che ha visto come vittima l'ex insegnante, in pensione da due anni, ha lasciato il segno tra gli abitanti della comunità di Borgetto (Palermo), dove la donna era conosciuta e amata.

Stando a quanto riferito dalle autorità, e riportato da Il Giornale di Sicilia, i fatti si sono verificati lo scorso mercoledì 3 aprile. La donna. 66 anni, aveva messo sul fuoco la caffettiera, quando questa è esplosa, travolgendola in pieno e provocando delle gravissime ustioni su gran parte del suo corpo. Lucia ha perso i sensi ed è rimasta sul pavimento della cucina della propria abitazione di Borgetto senza ricevere soccorso immediato dato che a casa in quel momento non c'era nessuno: è stato il marito a ritrovarla esanime a terra e a lanciare immediatamente una richiesta di soccorso al 118.

L'ex insegnante è stata quindi presa in carico dal personale sanitario di un ambulanza giunto sul luogo dell'incidente e quindi trasportata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Villa Sofia a Palermo. Qui è stata ricoverata in terapia intensiva all'interno del reparto di Rianimazione del nosocomio palermitano, dove ha lottato tra la vita e la morte per le successive ventiquattro ore, non riuscendo tuttavia purtroppo più a riprendersi. La morte, arrivata nella giornata di giovedì 4 aprile, è stata la conseguenza presumibilmente delle gravissime ustioni di secondo e di terzo grado che i medici hanno riscontrato sul 90% del suo corpo dopo il ricovero. I funerali si sono svolti nella giornata di oggi, sabato 6 aprile.