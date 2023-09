Morra, bisse e bala creèla: sei giochi lombardi diventano patrimonio Unesco

Sei giochi tradizionali lombardi hanno ottenuto il riconoscimento dell'Unesco come patrimonio culturale. Si tratta delle "comunità di gioco" della Lombardia incluse nel "Tocatì", il programma condiviso per la salvaguardia di Giochi e Sport Tradizionali ufficialmente iscritto nel "Registro delle Buone Pratiche Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale": Fiö d'lä lippä - Mede (Pavia), Morra - Barbariga (Brescia), Sburla la Roda - Fossacaprara (Cremona), Bisse - Desenzano del Garda (Brescia), Pirlì - Gaverina Terme (Bergamo) e Bala Creela - Gianico (Brescia).

L’assessore e l’orgoglio lumbard

" Il XVII Comitato Intergovernativo della Convenzione Unesco - ha evidenziato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - ha apprezzato il dossier di cui l'Italia è capofila e al quale, come Regione Lombardia, abbiamo contribuito concretamente. I Giochi tradizionali fanno parte della nostra storia e hanno una grande valenza culturale che viene riconosciuta anche dal massimo organismo internazionale ".

Il festival