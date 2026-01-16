A Monza il primo Hub Power A2A. Così si ricaricano le auto elettriche

Rifornire la propria auto elettrica con l'80% di energia necessaria in un tempo breve e ragionevole, togliendo in questo modo anche la cosiddetta ansia da ricarica. Ecco allora a Monza, in viale Marconi, all'angolo con via Somalia, nascere il primo A2A Power Hub, un ecosistema integrato che unisce ricarica ad alta potenza, energia green e innovazione per contribuire allo sviluppo della mobilità elettrica: 5 le colonnine ultrafast da 300 kW e una colonnina City Plug da 14 kW per la ricarica simultanea di 12 veicoli allo scopo di soddisfare le diverse esigenze.

L'A2A Power Hub, collocato in una zona strategica (tra Monza, Milano, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, a poca distanza dalle tangenziali) è stato inaugurato dall'ad di A2A, Renato Mazzoncini, e dall'ad di A2A E-Mobility, Fabio Pressi, insieme al sindaco del capoluogo brianzolo Paolo Pilotto.

«Ci troviamo di fronte - spiega Pressi a un sistema innovativo anche dal punto di vista del design. Un Hub veramente tecnologico che ci permette di entrare prepotentemente nell'alta ricarica. Ora abbiamo opzionato tre aree diverse per realizzarne altri. Cerchiamo nodi strategici per aiutare chi deve viaggiare, ma guardando anche alla ricarica cittadina. Si tratta di un investimento importante, sopra il milione di euro, una chiara indicazione che il gruppo A2A crede nella mobilità elettrica, settore che lo scorso dicembre, grazie agli incentivi, è cresciuto del 50% come vendite. I costi per l'utente? Noi siamo il fornitore dell'infrastruttura e delle tariffe se ne occupano i Mobility service provider».

L'Hub monzese è dotato di un sistema di gestione dei flussi

energetici che rende più efficiente l'utilizzo dell'energia, coordinando un impianto fotovoltaico da 11 kWp per l'autoproduzione da fonte rinnovabile. Tutte le colonnine sono alimentate da energia 100% green certificata.