Morte per salvare il cane: chi sono le amiche Rosa Corallo e Veronica Malini

Dopo ore di incessanti ricerche, Rosa Corallo e Veronica Maria Malini, scomparse dopo essersi gettate nel torrente per salvare il cane, nell'Alta Val Malenco, sono state trovate senza vita. Il ritrovamento è avvenuto quest'oggi, come annunciato sulla pagina Facebook del Soccorso alpino e speleologico della Lombardia. I corpi delle due inseparabili amiche erano " circa 200 metri più in basso rispetto al ponticello, e poi l’altra, 150 metri sopra la diga ". Per molti si è trattato di un vero e proprio atto d'amore nei confronti della bestiola in estrema difficoltà dopo essere caduta nelle acque impetuose del torrente che si origina dal ghiacciaio Fellaria.

Le amiche amanti della vita all'aperto

Ma chi erano Rosa Corallo e Veronica Maria Malini? Ieri le due migliori amiche si trovavano impegnate un'escursione tra le vette della Valmalenco. Non erano nuove a simili avventure, essendo amanti della vita all'aria aperta.

Rosa Corallo aveva 60 anni e viveva a Pescate, mentre Veronica Malini di anni ne aveva 54 anni e risiedeva a Cernusco Lombardone, entrambe località del lecchese. Sui social ci sono video e immagini di loro impegnate in qualche escursione, segno che amavano molo quel genere di attività. Insieme a Veronica c'era l'adorata cagnolina Brunilde.

Chi era Veronica Maria Malini

La 54enne Veronica Maria Malini era la responsabile pedagogica di una scuola di lingue, l'Helen Doron Lecco, e di un asilo, il Maminondo. Aveva una vita piena e tre figli bellissimi. A Lecco tutti la conoscevano e le volevano bene.

Brunilde era la sua cagnolina. Secondo la ricostruzione, il cane deve essere caduto nel torrente dopo essersi avvicinato per bere. Vedendo Brunilde in difficoltà, Veronica deve essere subito scattata per auitarla e il peso dello zaino, forse, deve averla fatta scivolare. La donna è stata trascinata dalla corrente, e l'amica, Rosa, accortasi dell'accaduto, deve aver cercato di salvarla.

Chi era Rosa Corallo

Rosa Corallo, meglio conosciuta come Rosy, aveva 60 anni e una vita difficile alle spalle. Era infatti rimasta vedova del primo marito quando suo figlio, oggi 27enne, aveva solo sei anni. Si era poi innamorata di nuovo e risposata, ma anche il secondo compagno l'aveva lasciata in circostanze dolorose. Due drammi enormi ai quali la donna era riuscita a sopravvivere.