Morto Federico Bucci, prorettore del Politecnico di Milano: investito mentre era in vacanza sul Garda

È morto Federico Bucci, prorettore del Politecnico di Mantova e professore di Storia dell’architettura. Si è spento attorno alle 10:40 di sabato 16 settembre nell’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era stato ricoverato dopo essere stato investito mentre faceva jogging a Garda. Nonostante fosse stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, le ferite e il trauma cranico si sono rivelati troppo gravi. L’incidente è avvenuto attorno alle 8 del mattino del 2 settembre 2023. Il professore 64enne è stato colpito da un’auto mentre si trovava sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violento e l’uomo è stato sbalzato in aria per alcuni metri, per poi cadere rovinosamente sull’asfalto dove ha battuto la testa.

Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi è stato tra i primi ad esprimere il suo cordoglio in un lungo post su Facebook: “ In questi anni da responsabile del polo mantovano del Politecnico di Milano ha messo energia, anima e cuore per far crescere e per rendere attrattivo il corso di laurea di architettura a Mantova. Ha promosso iniziative di altissima qualità come Mantova Architettura e grazie a Bucci tanti studenti internazionali frequentano qui la cattedra Unesco ”. Il primo cittadino ha poi ricordato la personalità del professore, definendolo “ un passionale, amava davvero il suo lavoro e lo svolgeva con grande entusiasmo. Era spesso dirompente e in più di una occasione abbiamo anche polemizzato nel merito di alcune scelte ”. Infine, Palazzi ha annunciato che lo studentato del Politecnico, parte del progetto di rigenerazione urbana Mantova Hub, sarà dedicato al docente scomparso: “ Abbiamo avviato insieme il progetto e dobbiamo a tutti i costi portarlo avanti, era il suo sogno e dobbiamo realizzarlo. Dobbiamo farlo e dedicarlo a lui, perché l’idea è stata usa e noi l’abbiamo condivisa e accompagnata ”.

Federico Bucci era originario di Foggia e, oltre ad essere docente di Storia dell’architettura, era stato delegato del rettore per gli archivi e le biblioteche. A Mantova era anche responsabile della cattedra Unesco per la cui istituzione si era molto adoperato. Durante la sua carriera, ha cooperato con varie istituzioni e atenei: è stato visiting professor alla Texas A&M University, all’Istituto di Architettura di Mosca, alla Universidad de Los Andes di Merida in Venezuela, alla Pontificia Universidad Catolica de Chile, alla University of Southern California di Los Angeles e all’Etsab di Barcellona. In veste di membro dell’Amercian Society of architectural historians, aveva promosso molti convegni a livello nazionale e internazionale.