Travolto da un'auto mentre fa jogging: grave il pro rettore Federico Bucci

È stato travolto da un'auto mentre faceva jogging in una località del lago di Garda: a causa delle ferite riportate nell'incidente, Federico Bucci, il pro rettore della sede territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove rimane in prognosi riservata.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, sabato 2 settembre. A quanto pare, il docente 64enne del Politecnico di Milano, si trovava da qualche giorno in vacanza in una località del Garda sulla quale aveva voluto mantenere un certo riserbo anche con gli amici più stretti. Sabato mattina avrebbe quindi deciso di uscire di casa per fare un po' di jogging come di consueto. Purtroppo, tuttavia, in questa circostanza sarebbe stato travolto da un'auto proprio mentre stava correndo.

La situazione sarebbe apparsa molto grave fin da subito ai suoi primi soccorritori. Poco dopo che alcuni testimoni hanno lanciato l'allarme alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sul posto sono giunti medici e paramedici del 118. Le condizioni del pro rettore hanno spinto i sanitari a richiedere il suo trasferimento con l'eliambulanza presso l'ospedale Borgo Trento di Verona .

Una volta giunto al nosocomio, il professor Federico Bucci è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico alla testa. L'operazione si sarebbe conclusa positivamente, ma ciò nonostante il paziente rimane in prognosi riservata.