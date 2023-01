Polizia in 3 ospedali: la mossa del governo contro le aggressioni

Le frequenti aggressioni all'interno delle strutture ospedaliere hanno infine portato le autorità a prendere provvedimenti: sono in arrivo delle pattuglie di polizia che garantiranno la sicurezza negli ospedali, mettendo, si spera, la parola fine alle continue violenze nei confronti di medici e personale sanitario.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha infatti promesso un dispiegamento di forze di polizia per arginare il fenomeno delle aggressioni, sempre più numerose. In quest'ultimo periodo stiamo assistendo a una vera e propria escaletion, con i professionisti nell'ambito della sanità ormai costretti a lavorare con

La polizia arriva negli ospedali

Gravissima la situazione nei nosocomi del capoluogo campano. Ha fatto gran rumore la notizia dei vigilantes aggrediti a inizio mese all'Ospedale Loreto Mare di Napoli. Un cittadino albanese, furioso per il divieto di visita, si è scagliato contro tre guardie, arrivando a sfregiare uno di loro con dell'acido. Questo è solo uno dei numerosi casi denunciati.

Il ministro Piantedosi, molto attento alla questione sicurezza, ha dunque annunciato maggiori controlli e presidi delle forze dell'ordine.

Intervistato da Il Mattino ha dichiarato che nei prossimi giorni saranno avviate delle iniziative per rafforzare o istituire presidi di polizia nei plessi ospedalieri, partendo ovviamente dalle realtà più grandi. Si partità dagli ospedali di Roma, poi i presidi verranno istituiti in tutte le grandi città d'Italia, Napoli inclusa. Sono tre i tre nosocomi partenopei che il ministero dell'Interno intende tenere d'occhio, ossia il Cardarelli, il Vecchio Pellegrini e l'Ospedale del Mare.

Nessuno tocchi Ippocrate: "NTI chiama Governo risponde!"

Grande soddisfazione espressa dalla pagina social Nessuno tocchi Ippocrate, l'associazione che da tempo raccoglie e denuncia tutte le violenze commesse nei confronti del personale sanitario.