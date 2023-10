Napoli, 58enne accusato di violenza sessuale su bambini: "Si metteva sempre dietro di noi"

“Si metteva sempre dietro di noi” . Con queste parole tre cuginetti, 2 maschi e una femmina tra i 6 e gli 8 anni, hanno raccontato di essere stati importunati da un uomo di 58 anni che si era presentato all’esterno del pub, a Casandrino (Napoli), che gestivano i loro genitori.

Secondo Napoli Today a dare l’allarme e a infondere coraggio ai piccoli affinché parlassero, sono stati alcuni passanti che avrebbero notato l’uomo in atteggiamenti impropri con i tre bambini, come le palpatine nelle parti intime, costringendolo ad allontanarsi dai bimbi. L’uomo è stato identificato dalle forze dell’ordine grazie al riconoscimento di alcuni testimoni e la Procura di Napoli Nord ha aperto un’indagine per violenza sessuale aggravata dopo aver ascoltato i racconti dei tre piccoli.

La testimonianza dei bambini

Dopo che i piccoli sono stati soccorsi dall’intervento dei passanti, hanno raccontato ai loro genitori cosa era successo per poi riferire tutto alle autorità competenti. I tre bambini hanno riferito che stavano giocando a nascondino vicino al pub quando un uomo si è avvicinato loro. Il 58enne non era un estraneo per tutti e tre perché uno di loro aveva già avuto modo di incontrarlo qualche giorno prima, quando l’uomo gli avrebbe offerto 5 euro per seguirlo all’interno di un furgone, ma il bimbo non si è lasciato ingolosire dai soldi: "Io non sono stupido con la testa, ho capito che cosa era... un ladro" .

I bambini hanno raccontato che il 58enne, dopo aver iniziato a giocare a nascondino insieme a loro, avrebbe sempre cercato il contatto fisico con loro, prima prendendoli in braccio, poi toccandoli nelle zone erogene ed infine appoggiando i suoi genitali contro di loro. I bambini, con aria stranita ed impaurita, hanno più volte chiesto all’uomo: "Ma tu che stai facendo dietro di me?" . Secondo la psicologa infantile, interpellata dalla procura, il racconto dei tre bambini avrebbe fondamento di verità in quanto in grado di “percepire e valutare i fatti”.

L’indagine

La Procura di Napoli Nord ha raccolto le testimonianze dei tre cugini in un incidente probatorio e ha sequestrato il cellulare al 58enne dove parrebbe esserci del materiale importante ai fini di indagine. Il gip Fabrizio Forte ha predisposto nei confronti del presunto pedofilo gli arresti domiciliari.