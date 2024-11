Ancora sangue a Napoli: una 15enne accoltella un ragazzo al culmine di una lite

Ascolta ora 00:00 00:00

Una lite scoppiata per circostanze ancora da chiarire e culminata con un'aggressione con tanto di coltello. Il diverbio tra due giovani è sfuggito di mano, e così ora a Napoli sono momenti di forte apprensione per un 19enne: ferito da arma da taglio, ha riportato una lesione al retto dell'addome con una prognosi di 15 giorni. Il ragazzo - accompagnato dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli - è ancora ricoverato in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Pare che tutto sia scoppiato da un battibecco con una giovanissima di 15 anni, che sarà segnalata alla Procura per i minori. I due si conoscerebbero ma, stando alle prime ricostruzioni, non sarebbero fidanzati. I fatti sarebbero accaduti verso la mezzanotte, nei paraggi dell'uscita della metropolitana Scampia-Piscinola; i carabinieri di Napoli - messi in allerta dal 112 - sono intervenuto verso le 2 di questa mattina. La ragazzina, al termine della discussione, avrebbe aggredito il 19enne con qualcosa di tagliente.

Le indagini sono solamente alle prime battute e nelle prossime ore bisognerà fare chiarezza su diversi elementi. A partire dalla causa che ha scatenato il litigio, così animato da provocare un'aggressione spropositata e pericolosa. Un ruolo importante lo potrebbero ricoprire le eventuali telecamere di videosorveglianza in zona che avrebbero potuto catturare le immagini dell'accaduto. Il che sarebbe materiale prezioso per gli investigatori, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Inoltre bisognerà fare luce sul rapporto tra i due giovani, per capire se effettivamente non abbiano alcun tipo di legame sentimentale.

Per fortuna è stata evitata la tragedia. Il 19enne, nonostante il colpo subito, è riuscito a mettersi in contatto con la sua famiglia e ad avvertirli di essere stato raggiunto dal colpo.

Così i suoi familiari si sono messi in contatto con i soccorritori e hanno richiesto un rapido intervento. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Cardarelli ed è stato affidato ai sanitari per essere sottoposto alle cure mediche del caso.