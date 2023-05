Napoli, papà-orco prende a pugni e morde il figlio di cinque mesi

A Pianura (Napoli) un neonato di cinque mesi è stato preso a pugni e morsi dal proprio padre. La motivazione? Il piccolo non smetteva di piangere. La violenza si è consumata in pochi minuti, mentre Romina, la mamma di Federico era in bagno a seguito di un leggero malore. Il bimbo era rimasto in braccio al padre quando, da un momento all’altro ha iniziato a colpirlo violentemente. A un certo punto l’uomo ha cominciato a prendere a pugni il proprio figlio ancora in fasce, a stringergli la pelle fra le dita e a dargli dei morsi.

Il padre-orco incastrato dalle videocamere

A mandare il genitore su tutte le furie sarebbe stato il continuo e incessante pianto di Federico durante la notte. In un primo momento la moglie dell’uomo - chiusa in bagno - non si sarebbe accorta di nulla. Soltanto dopo qualche ora, guardando i filmati registrati da una piccola videocamera messa nel salotto si sarebbe resa conto delle atrocità patite dal povero bimbo. Il tentativo della donna di far nascere un rapporto fra Federico e il suo anaffettivo padre si è trasformato in un vero e proprio incubo. Sembra infatti che nei suoi primi cinque mesi di vita il bimbo non sia mai stato veramente accettato dal suo papà. È ancora da chiarire se il bimbo abbia già subito violenze da parte di suo padre negli scorsi mesi.

La mamma: “Il mio ex odia questo bambino”

Il giornalista Pino Grazioli ha intervistato la mamma del neonato. “Ho avuto paura - ha detto la donna al cronista campano- l'ho preso (Federico n.d.r.) e siamo andati da mia sorella. Sono tornata a casa con lei - continua - e ho visto il video registrato dalla telecamera. Io penso che il mio ex compagno odi questo bambino perché lo reputa un ostacolo per tornare con la sua ex moglie. L’unico sbaglio che ho fatto nella mia vita - conclude la donna - è aver dato amore a quest’uomo ”.

Adesso il neonato sta meglio

Il piccolo Federico adesso sta bene, si trova a casa dei nonni, dove viene curato amorevolmente assieme a mamma Romina. Il padre del bambino invece è stato denunciato dalla donna alle forze dell’ordine e agli assistenti sociali.

La denuncia del parlamentare Francesco Borrelli