Napoli, uccisa la madre di Donato, salumiere e tiktoker: presa a martellate e data alle fiamme

È giallo a Pianura (Napoli) dove poche ore fa è stato ritrovato il corpo di Rosa Gigante, settantaquattrenne e madre di Donato De Caprio, salumiere e tiktoker conosciuto in tutta Italia. Il cadavere della donna è stato rinvenuto dalla polizia all’interno di un’abitazione in via vicinale Sant’Aniello. Gli investigatori non escludono alcuna pista, nemmeno l’omicidio. Secondo alcuni testimoni ci sarebbe stata una violenta lite prima fra la signora Gigante e un’altra persona.

Allontanate tutte le persone

L’allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno avvertito un’ambulanza, ma ormai era troppo tardi. All’arrivo dei medici la donna è stata trovata senza vita. Al loro arrivo ci sarebbero stati dei momenti concitati con i familiari della vittima. La situazione era visibilmente tesa. Diverse persone sono state accompagnate in questura per essere sentite. Davanti la porta dell’abitazione sono arrivate moltissime persone incuriosite, inclusi alcuni giornalisti, le forze dell’ordine si sono subito attivate per allontanare tutti.

Le martellate in faccia, la fune al collo e il corpo bruciato

Sembra che la donna sia stata colpita ripetutamente da un martello. Il suo corpo sarebbe stato parzialmente bruciato e al suo collo sarebbe stata stretta una corda. Una scena da film horror, che al momento la polizia scientifica e gli investigatori stanno ben analizzando per cercare di arrestare il prima possibile gli assassini, ancora a piede libero. Intanto i militari stanno già mettendo al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che qualcuna abbia ripreso in volto il killer allontanarsi dalla casa della signora Gigante.

TikTok si stringe alla superstar napoletana