Nega l'elemosina a un senzatetto, lui pesta l'83enne con la stampella

Poteva finire ancora peggio per una donna di 83 anni aggredita a Milano da un senzatetto. L'uomo ha malmenato l'anziana per l'elemosina. Sull'accaduto ha pubblicato un post su Instagram il sito web di notizie locali Milanobelladadio, con tanto di foto della 83enne con il viso tumefatto. La vittima della brutale aggressione ha raccontato cosa le è successo nel pomeriggio di venerdì scorso. La donna era uscita di casa per fare la spesa e stava ritornando nella sua abitazione a piccoli passi con l'aiuto di un bastone. A metà strada è stata avvicinata da un senzatetto che le ha chiesto l'elemosina.

L'aggressione

L'anziana ha cercato di ignorare le richieste del barbone continuando a camminare, ma l'uomo è diventato sempre più insistente. A quel punto la donna si è rifiutata di dargli i soldi scatenando l'ira del senzatetto che l'ha colpita alle spalle con una stampella. L'83enne ha cercato di difendersi con il suo bastone, ma l'aggressore è diventato ancora più violento. L'uomo si è scagliato contro di lei facendola cadere a terra per poi dileguarsi quando si è accorto che si stavano avvicinando altre persone.

I soccorsi

La donna è stata immediatamente soccorsa da alcuni studenti dell’Università Cattolica, che si trova nelle vicinanze di via Carducci, in zona Sant'Ambrogio, dove è avvenuta l'aggressione. L'ambulanza del 118 ha trasportato l'83enne al pronto soccorso del Policlinico di Milano, dove i medici l'hannno medicata. La prognosi è di quindici giorni per il trauma cranico e le ferite riportate in particolare sul volto, provocate dall'aggressione del senzatetto e dalla caduta sul manto d'asfalto.

La denuncia

Quando è stata dimessa, l'anziana si è recata al commissariato di polizia per denunciare l'aggressione. La donna ha fornito l'identikit del senzatetto, un uomo quasi sicuramente italiano, con barba brizzolata, magro e non molto alto. L'uomo indossava abiti scuri. La polizia è sulle tracce del clochard e sta indagando. Saranno sicuramente requisite anche le immagini delle telecamere di videsorveglianza presenti in zona per identificare il senzatetto e verranno ascoltati alcuni testimoni oculari.

La reazione