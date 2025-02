Non riconosce il figlio e lo picchia brutalmente. L'orrore dell'uomo sul bimbo di 4 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il piccolo era stato trasportato in ospedale a causa di una caduta dal letto, o almeno questa era la versione fornita dalla mamma. Ma gli operatori sanitari dell'ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, dopo gli accertamenti del caso hanno notato qualcosa di strano: le lesioni non era compatibili con un semplice urto accidentale. E alla fine, grazie anche alle indagini condotte dai carabinieri, è stato svelato il mistero: il bimbo di 4 anni era stato pestato dal padre. E così è crollata la narrazione data dalla donna di fronte ai medici.

L'episodio è avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa, dove un bambino è finito vittima dell'ira incontrollata di suo papà. Per provare a farsi un'idea della furia dell'uomo basta sapere che al suo figlioletto ha procurato la frattura di un braccio e di una gamba. Al momento non sono noti i dettagli della violenza che ha scatenato, ma l'entità dei danni arrecati parla in maniera tristemente chiara. Non un banale rimprovero o reazione stizzita: lo ha picchiato in maniera brutale.

Il piccolo è stato portato così all'ospedale di Modica. I medici del 118 fin da subito hanno compreso la gravità della situazione che avevano davanti e a stretto giro hanno messo in allerta le forze dell'ordine: dopo aver constatato le lesioni compatibili con dei maltrattamenti, hanno segnalato il caso ai carabinieri. A quel punto i militari hanno subito avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda e per provare a chiarire l'origine di quelle fratture.

Il primo nodo che hanno dovuto sbrogliare è stato quello della versione della madre del bimbo: davvero si trattava solamente di una caduta dal letto? E la risposta è stata negativa. Il quadro riscontrato sul corpicino non era compatibile con quanto raccontato in un primo momento. E nel corso degli approfondimenti è venuta a galla una verità terribile, inquietante: il piccolo è stato picchiato, e il responsabile dei maltrattamenti e delle lesioni sarebbe il compagno della donna. L'uomo sarebbe il papà biologico del bambino ma, stando a quanto riferito da TgCom24, non lo avrebbe mai riconosciuto pur vivendo insieme al bimbo e alla madre (che è originaria della provincia di Caltanissetta).

Il caso risale al 4 febbraio scorso, ma la notizia è stata resa pubblica solo dopo l'arresto dell'uomo. I carabinieri hanno raccolto gli elementi sufficienti per fermarlo e hanno così messo la parola fine agli episodi di violenza.

Il papà del piccolo è chiamato a rispondere dei maltrattamenti e delle lesioni. Il bambino è statonel reparto di Ortopedia; ora è stato affidato alle cure dei medici del reparto di Pediatria e si trova sotto osservazione medica.