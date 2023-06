"Non sempre le apparizioni della Madonna sono vere". Papa Francesco e la "stoccata" a Trevignano

Le apparizioni della Madonna? Non sempre sono vere. Lo ha affermato stamani Papa Francesco, rispondendo ad una domanda postagli nel corso della trasmissione "A sua immagine" andata in onda Rai1. "Le apparizioni della Madonna? Uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero - ha detto - a volte sono immagini della persona". E il pontefice, in maniera nemmeno troppo velata, si riferiva con tutta probabilità alla Madonna di Trevignano e alla presunta veggente Gisella Cardia finita da qualche mese nell'occhio del ciclone. A seguito di un viaggio effettuato a Medjugorje nel 2016, l'ex-imprenditrice sostiene di assistere ad apparizioni della Madonna: la Vergine le apparirebbe il 3 di ogni mese in un terreno di proprietà della donna stessa situato in provincia di Viterbo, dove si radunavano numerosi fedeli. L'imperfetto è d'obbligo, perché l'incontro in programma ieri si sarebbe risolto in un vero e proprio "flop".

Vuoi per le accuse di truffa rivolte a Cardia (un ex- seguace aveva anche sporto querela nei suoi confronti, dopo aver devoluto alla onlus della donna circa 100mila euro, ndr) vuoi per l'invito di monsignor Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana, a disertare gli incontri in attesa di far chiarezza, il numero dei presenti all'ultimo evento appariva decisamente ridotto rispetto alla media di poco tempo fa. All'appello mancavano anche i sacerdoti che talvolta confessavano in loco i fedeli, a quanto pare. Un'assenza non causale, visto che monsignor Salvi si era rivolto anche a loro, chiedendo un passo indietro. Sulla base di quanto riportato dalla stampa locale, non solo la presunta sensitiva non avrebbe provveduto a rimuovere la teca con la statua della Madonna e demolire le opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione da parte del Comune, ma ha rigettato tutte le accuse: le sue parole sarebbero a suo dire state travisate.