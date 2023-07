"Non voglio vedere queste scene". E il maestro dirige l'orchestra bendato

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi lo aveva invitato a non dirigere l'orchestra, durante la messa in scena di una versione della "Bohème" che si discostava da quella originale tradendo lo "spirito pucciniano". E anche se il maestro Alberto Veronesi non ha colto del tutto l'invito, ha comunque manifestato tutto il proprio dissenso nei confronti della rivisitazione dell'opera pucciniana, dirigendo i musicisti solo dopo essersi bendato per non assistere alla rappresentazione. Questo è quanto avvenuto ieri sera a Torre del Lago (Viareggio) durante la prima opera prevista dal cartellone della sessantanovesima edizione del Festival Pucciniano. E l'iniziativa del direttore d'orchestra sta ancora facendo discutere, nello stesso modo in cui nelle scorse ore ha diviso il pubblico presente in teatro. Nel mirino di Veronesi era finita, come detto, una sorta di rivisitazione del capolavoro di Giacomo Puccini, presentata dal regista francese Christophe Gayral.

La stessa criticata dallo stesso Sgarbi, il quale aveva in particolare puntato il dito contro l'allestimento ambientato nella Francia del '68 (con un'inedita Mimì in minigonna e altri richiami alla contestazione giovanile). E il sottosogretario, nelle ore immediatamente precedenti alla rappresentazione, aveva lanciato un appello a Veronesi. “Mi auguro che un vero musicista come Alberto Veronesi, oltretutto presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, abbia la forza e l’orgoglio di non dirigere l’orchestra del Festival - le sue parole, riportate dal Quotidiano Nazionale - per una "Bohème" che, di regia sicuramente pregevolissima, tradisce però nelle scene pensate da Christophe Ouvrard ogni visione e spirito pucciniano”. Un pensiero che il maestro Veronesi evidentemente condivideva.