Nudo in strada a Firenze, aggredisce i passanti e ferisce 2 corrieri: fermato straniero

È stato arrestato ieri, tramite ordinanza di aggravamento di misura cautelare, un 23enne straniero originario del Senegal. Il giovane, già ristretto ai domiciliari, si era reso protagonista di molestie e aggressioni ai danni di passanti nel quartiere di Novoli, a Firenze.

A occuparsi del fermo i carabinieri e ora il soggetto si trova dietro le sbarre del carcere di Sollicciano.

La furia in strada

Secondo quanto riportato da La Nazione, lo scorso 2 agosto lo straniero ha dato in escandescenze in strada. Completamente nudo, ha cominciato ad aggirarsi per il quartiere armato di alcuni cocci di vetro e in via Baracca ha aggredito alcuni passanti e due corrieri di Amazon, rimasti feriti. Secondo la ricostruzione, il 23enne aveva tentato di sottrarre un pacco ai corrieri, che hanno cercato di proteggere la merce. Oltre a ciò, il senegalese ha anche danneggiato alcuni veicoli, sia in transito che in sosta lungo la strada. Importunati anche alcuni clienti di un locale.

Sono stati veri e propri momenti di follia, che si sono verificati intorno all'una e mezza del pomeriggio. La furia dello straniero si è fermata grazie al pronto intervento degli agenti di polizia che, ricevute le segnalazioni, hanno raggiunto il 23enne in via Toscanini. Il soggetto, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato affidato al personale del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale locale per accertamenti.

I precedenti

Stando a quanto emerso, il 23enne non è nuovo alle forze dell'ordine e si trovava ristretto ai domiciliari. Lo scorso 27 luglio, infatti, era stato arrestato dalla polizia municipale di Firenze dopo aver tentato di rubare un telefono cellulare. Per questa ragione il giovane straniero doveva sottostare alla misura degli arresti domiciliari, disposti presso il domicilio della madre, in via Baracca.

Il nuovo fermo

Dopo i disordini provocati mercoledì scorso, a causa dei quali due persone sono rimaste ferite (i due corrieri hanno riportato delle lesioni, con dieci e venti giorni di prognosi), il giudice del tribunale di Firenze ha accolto la richiesta della procura della Repubblica, provvedendo a disporre un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare (5 agosto). Oltre a ciò, considerato che lo straniero avrebbe dovuto rispettare i domiciliari, viene ipotizzato anche il reato di evasione.

Il senegalese si trova ora dietro le sbarre della casa circondariale di Sollicciano.