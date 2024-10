Maltempo, Emilia-Romagna sott'acqua: oltre 300 interventi. Un morto nel bolognese

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un'alluvione. Bologna finisce di nuovo sott'acqua: ieri sera, dopo le abbondanti quantità di pioggia cadute, sono iniziati allagamenti in diverse zone della città. Esondati il Ravone e altri canali e torrenti come il Navile, il Savena e il Reno che hanno invaso le strade. E questa mattina è arrivata la drammatica notizia sulla prima vittima: l'elicottero dei Vigili del fuoco ha individuato il corpo senza vita di un ragazzo che risultava disperso a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro. La sua auto è stata trascinata dalla piena del torrente Zena; il fratello invece è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il giovane.

Nelle ultime ore sono stati oltre 300 gli interventi effettuati in Emilia-Romagna dalle Fiamme Gialle. È stato convocato il Comitato operativo di Protezione civile per garantire una tempestiva risposta in tutte le zone interessate dalla violenta ondata di maltempo. Attivate le squadre per il soccorso acquatico e per il pompaggio dell'acqua. Si è resa inevitabile la chiusura di alcune strade, con il Comune di Bologna che ha lanciato un appello ai cittadini: non uscire di casa, stare lontani da tutti i corsi d'acqua ed evitare i sottopassi. Agli abitanti della zona di via Saffi e zona Ravone è stato chiesto di salire ai piani alti. Sui social è stato diffuso il modulo per chiedere supporto e aiuto per allagamenti di cantine, seminterrati o piani terra, garage, pulizia cortili e altri spazi nel Comune.

La situazione del territorio di Ravenna resta in costante osservazione, in particolar modo per l'innalzamento dei livelli idrometrici alla soglia 2/arancione del fiume Ronco (nelle sezioni a Sud della via Emilia) e alla soglia 1/gialla del Montone. Raggiunta la soglia arancione del Marzeno prima della sua confluenza con il Lamone. Si registrano i livelli alti degli scoli consorziali; in via Canalazzo è operativa la maxidrovora.

La strada statale 9 "Via Emilia" - dal chilometro 124,000 al chilometro 120,560, all'altezza di Anzola dell'Emilia (Bologna) - è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di una frana. Si sta cercando di gestire il traffico in piena sicurezza, nella speranza di ripristinare la regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Invece nelè stato chiuso il ponte di Navicello vecchio a causa del superamento della soglia di sicurezza; chiusa anche la Pedemontana dalla rotatoria di Settecani fino allo svincolo di Vignola.