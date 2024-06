Don Patriciello minacciato col coltello. Fermato il suocero del boss Ciccarelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un'intimidazione ai danni del prete di Caivano don Patricello, pericolosamente avvicinato dal suocero del boss Domenico Ciccarelli dopo la celebrazione della messa: a bloccare prontamente l'uomo, che stringeva un coltello in mano, sono stati alcuni poliziotti della scorta. Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella serata della scorsa domenica 9 giugno a conclusione della liturgia celebrata presso la parrocchia San Paolo Apostolo.

I fatti

Approfittando del momento in cui solitamente il parroco anti-Camorra si avvicina ai fedeli per un saluto, il 74enne Vittorio De Luca, vale a dire il suocero del boss Domenico Ciccarelli, che si trova ora dietro le sbarre del carcere, si è avvicinato a don Patricello con un coltello in pugno. Per fortuna il pronto intervento di alcuni agenti di polizia ha impedito che avvenisse il contatto tra i due.

A rivelare i dettagli della vicenda è il presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che ha espresso tutta la sua solidarietà al prete di Caivano. "Ennesimo atto di intimidazione subito a Caivano da don Patriciello, dove un uomo, suocero del boss Ciccarelli, armato di coltello, è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre cercava di avvicinarsi a lui durante il consueto saluto ai fedeli" , spiega infatti il presidente.

"Il lavoro, insieme con l'evangelizzazione, che don Maurizio sta portando avanti è fondamentale per strappare quelle terre alla criminalità organizzata e noi saremo sempre al suo fianco in questa battaglia per la giustizia e la libertà" , promette Chiara Colosimo. Vittorio De Lucia è stato bloccato dagli agenti di scorta del parroco e successivamente condotto presso il Commissariato di Afragola. Sul luogo, una volta allertata la procura della Repubblica, sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica. Il 74enne suocero del boss Domenico Ciccarelli è stato denunciato per possesso abusivo di arma bianca in luogo pubblico.

La solidarietà

"A Don Patriciello la mia totale solidarietà e vicinanza per l’ennesimo atto di intimidazione, fortunatamente sventato dalle forze dell’ordine" , ha scritto il premier Giorgia Meloni su Instagram. "Il suo lavoro per portare legalità e speranza a un territorio martoriato dalla criminalità avrà sempre il sostegno del Governo e mio personale. Siamo tutti con te!" , ha concluso il presidente di Fratelli d'Italia.

"Solidarietà e vicinanza a don Patriciello per l'atto di intimidazione subito a Caivano" , dichiara anche il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. "Il suo impegno e la sua dedizione per la comunità sono un faro di speranza e di giustizia per molti e atti del genere non fanno che rafforzare il nostro impegno come Governo nel sostenere il suo lavoro" , conclude.

Anche il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha voluto inviare un messaggio al sacerdote di Caivano. "Totale solidarietà a Don Patriciello che è stato minacciato da un familiare di un boss della camorra, peraltro armato di coltello. Don Patriciello è un eroe del nostro tempo. Si deve vergognare, ancora di più in questo momento, chi lo ha dileggiato ed offeso definendolo una sorta di ‘Pippo Baudo’" , affonda Gasparri. "L'Italia si deve liberare dai cacicchi che hanno lasciato sprofondare nel degrado zone come Caivano ed irridono a chi, insieme al governo, sta ripristinando la legalità.

"ma anche dai cacicchi che irridono ai campioni della legalità, dimostrando evidentemente di tifare per altri personaggi".

La democrazia è messa in pericolo non soltanto dai boss armati di coltello", dichiara in conclusione il presidente dei Senatori di FI,