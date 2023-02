Nuovo record negativo per la Circumvesuviana: è la peggiore ferrovia d’Italia

Sono otto anni che la Circumvesuviana di Napoli si piazza al primo posto nella classifica delle peggiori ferrovie d’Italia stilata dal rapporto “Pendolaria” di Legambiente. Un record negativo che fotografa una situazione catastrofica e senza vie di uscita. Treni molto spesso in panne, passeggeri costretti a percorrere i binari a piedi e servizi quasi pari a zero. Un quadro terrificante in cui a subire sono le migliaia di utenti che quotidianamente usufruiscono della Circumvesuviana. A rendere ancora peggiore la fama di questa tratta ferroviaria sono le testimonianze dei tanti turisti che, soprattutto d’estate, affollano Sorrento e la Costiera Amalfitana.

Di fronte al disastro della Circumvesuviana sono molti i cittadini che preferiscono viaggiare con i propri mezzi. Negli anni, come riporta il quotidiano la Repubblica, circa il 40% dei passeggeri ha deciso di muoversi in macchina invece di utilizzare i treni. Dai 467mila viaggi con il servizio ferroviario del 2011 si è passati ai circa 262mila del 2019. La conseguenza inevitabile è il traffico caotico nelle città della provincia napoletana e l’aumento esponenziale dell’inquinamento atmosferico.