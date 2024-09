Occhio alla tecnica della cartina geografica: ecco come possono rubarti il portafoglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Borseggiatori e borseggiatrici dispongono di tecniche sempre più infallibili per riuscire a mettere a segno un colpo: fra queste, il metodo della cartina geografica è una vera e propria evergreen, e stavolta, in un video reso disponibile dalla polizia, è possibile vederne le fasi. Vittima dell'ennesimo furto è stato un turista francese di 79 anni, preso di mira mentre stava camminando per le vie di Milano.

La tecnica della cartina geografica

Striscia la notizia, e non solo, hanno più volte messo in guardia dal pericolo. Milano è purtroppo una città soggetta al fenomeno dei borseggi, tanto che ha recentemente ottenuto il primato nell'Indice della Criminalità 2024 redatto da Il Sole 24. Un record decisamente infelice, ma che porta l'attenzione su un problema denunciato ormai da molti: nel capoluogo meneghino è allarme sicurezza.

La tecnica della cartina geografica, uno dei mezzi preferiti dai ladri, consiste nel nascondere la mano con il riquadro di carta, in modo tale da tenere l'arto nascosto e libero di agire. Non solo. A volte la cartina viene "sbadatamente" posizionata sopra cellulari, orologi o portafogli delle vittime, successivamente sfilati con destrezza da sotto il foglio. Bisogna dunque prestare sempre la massima attenzione.

Il caso del turista francese

Uno degli ultimi casi risolti dalla polizia milanese è quello del 79enne francese. L'episodio si è verificato nella serata di lunedì scorso. Il turista stava passeggiando con la moglie in via Vitruvio, a poca distanza dalla stazione di Milano, quando è stato avvicinato da un uomo che teneva in mano una cartina geografica. Tenendo l'arto nascosto, il ladro ha affiancato l'anziano, per poi sfilare velocemente il portafoglio che questo aveva nella tasca dei pantaloni.

Fortunatamente l'azione è stata notata dagli agenti della squadra mobile. I poliziotti sono entrati in azione fermando subito il borseggiatore, un romeno di 42 anni.

È statocon l'accusa di furto. In un secondo momento il maltolto è stato restituito al legittimo proprietario. Il 79enne, che non si era minimanente accorto dell'accaduto, si era tranquillamente recato in un bar.