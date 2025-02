Occhio alla truffa del bollettino postale: ecco come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una nuova truffa che sta colpendo in alcune zone d'Italia, e stavolta non viaggia tramite messaggio o via social: si tratta infatti di un falso bollettino postale inviato alle potenziali vittime per spingerle ad aprire il portafogli e a versare somme di denaro che poi finoscono dritte nelle tasche dei criminali. A lanciare l'allarme è il Comune di Monterotondo (Roma), che sta avvisando i residenti dopo la denuncia presentato da un cittadino.

Stando a quanto riferito, le vittime ricevono un bollettino postale con tanto di numero di conto. Il bollettino richiede il pagamento di 249,00 euro per una sosta prolungata. Sarebbe dunque una sanzione, e agli occhi delle vittime può essere considerata credibile, dato che ormai tutti hanno a che fare con i parcheggi a pagamento. Vedendosi recapitare quella che a tutti gli effetti appare come una multa qualcuno può effettivamente mettersi il dubbio, e cadere nella trappola.

In realtà basta controllare bene il bollettino per accorgersi che si tratta di un fake bello e buono. Per prima cosa, la grammatica lascia molto a desiderare. La diciura "X una sosta prolungata " non è ammissibile. In gergo amministrativo, infatti, non si userà mai la lettera "X" al posto del "Per". Inoltre, il sedicente verbale è compilato a mano, cosa che non accade più da tempo. Purtroppo molti si lanciano prendere dal panico e non notano questi dettagli, finendo col pagare la cifra richiesta.

L'amministrazione comunale di Monterotondo, che ha recentemente ricevuto la segnalazione di un residente, ha deciso di lanciare un'allarme sulla sua pagina social, pubblicando anche una foto del bollettino fake. " Il corpo di Polizia Locale ha ricevuto segnalazione di un presunto tentativo di truffa consistente nella presenza di un bollettino postale lasciato sul parabrezza della auto in sosta, compilato a penna con un numero di conto corrente, importo e causale relativa a violazione al Codice della Strada, come in foto ", si legge nel post. " Si avverte la cittadinanza che tali bollettini non sono assolutamente preavvisi o verbali di violazioni al codice della strada elevati dagli organi di Polizia Stradale, e nel caso se ne ravvisasse la presenza sulla propria auto, si invita a contattare direttamente le autorità competenti e le forze dell'ordine ".

L'invito è sempre quello di

mantenere la calma, e non correre subito a pagare, consegnando il proprio denaro a dei malviventi. In queste circostanze, in caso di dubbio, è sempre meglio, e rivolgersi alle autorità competenti.