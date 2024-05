Olbia, aereo finisce fuori pista durante l'atterraggio: scalo chiuso, ritardi e disagi

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 maggio, all'aereoporto di Olbia, quando un piccolo aereo dell'Enav ha avuto dei problemi durante le fasi di atterraggio ed è finito fuori pista. A seguito dell'episodio, che non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze, l'aerostazione è stata chiusa per diverse ore, causando ritardi e disagi.

I problemi in volo

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, l'incidente è avvenuto intorno alle 13.30, quando il Piaggio P180, aereo utilizzato dall'Enav per le radiomisure ed altre operazioni di controllo, ha avuto dei problemi in fase di atterraggio. A bordo del piccolo velivolo, omologato per trasportare un massimo di nove passeggeri, si trovavano tre persone.

Come ha toccato la pista dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda, l'aereo ha effettuato un giro ed è finito fuori dalla pista, andando a fermarsi sull'erba. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale. Ad accorrere anche gli agenti della polizia di frontiera e gli addetti alla sicurezza dell'aerostazione. Fortunatamente, malgrado il grande spavento, nessuna delle persone che si trovava a bordo del Piaggio P180 ha riportato delle ferite. Tutti sono usciti illesi, abbandonando il velivolo, ed hanno ricevuto adeguata assistenza.

Chiaramente l'aeroporto è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di rimozione dell'aereo, che è stato trainato e allontanato dalla pista. Per l'intera operazione c'è voluto un po' di tempo, tanto che l'aerostazione è rimasta bloccata per circa 5 ore, cosa che ha provocato diversi disagi, soprattutto nei tanti viaggiatori. Alcuni voli in partenza sono stati rimandati, mentre altri in arrivo sono stati dirottati verso diversi scali. Un aereo è stato fatto atterrare a Cagliari, mentre tre ad Alghero. Almeno una trentina i voli cancellati, o in forte ritardo.

La situazione è poi tornata alla normalità intorno alle 18.45, quando tutte le attività sono riprese.

Le cause

Le autorità competenti stanno ora cercando di capire che cosa abbia provocato l'incidente. Si escude il maltempo come causa dei problemi nell'atterraggio incontrati dal piccolo aereo dell'Enav. Sul caso l'Enac ha avviato un'indagine.

Al momento si ritiene che il Piaggio P180 sia finito fuori pista dopo lo scoppio della gomma posteriore sinistra.