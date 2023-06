Omicidio Tramontano, la fiaccolata a Sant'Antimo in onore di Giulia ⎪ Video

Alla villa comunale ci sono le associazioni e le scuole del territorio, nonché diversi sindaci dei comuni limitrofi. Bambini e adulti tengono per mano i palloncini rossi e bianchi, oltre alle fiaccole preparate dal Comune, e via Roma è tappezzata di immagini di Giulia Tramontano, omaggio dei commercianti.

" Educhiamo i più piccoli a non usare la violenza - dice Chiara Stella Solli, una delle insegnanti della scuola paritaria dell'infanzia 'Il mondo dei bambini' - s iamo qui in piazza perché Giulia era la sorella di tutti noi. Una barbarie del genere non può essere accettata ".