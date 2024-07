Operai bucano acquedotto a Milano: strada allagata e 400 famiglie senza acqua

Ascolta ora 00:00 00:00

Enorme guasto idrico quest'oggi a Milano in via Fontana, nella zona di Porta Vittoria e adiacente al tribunale, trasformata in un fiume in piena. L'acqua ha raggiunto i 50 centimetri di altezza e inondato la strada e quelle limitrofe. A causare l'allagamento è stata la manovra errata di alcuni operai durante i lavori di rifacimento del manto stradale. Enormi i disagi per gli abitanti di zona: sono almeno 400 le famiglie che si sono ritrovate senza più acqua nei rubinetti a causa della necessità di chiudere la mandata sulle tubature per evitare che l'acqua continuasse a fuoriuscire e ad allagare a strada. 230 sarebbero concentrate in via Fontana e poi il resto distribuito fra le vie Visconti, Regina Margherita e Corso di Porta Vittoria.

Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco per bloccare l'acqua e la polizia locale, che ha chiuso via Fontana al traffico veicolare e pedonale. I disagi per la zona, non solo per via Fontana, sono enormi, perché nelle strade adiacenti si trovano anche numerosi studi medici, ambulatori e attività commerciali, che hanno dovuto chiudere a pubblico, in quanto non nelle condizioni di continuare a essere operativi.

" La casa ha tremato per 15-20 secondi e poi il disastro ", ha scritto un utente sui social riprendendo l'allagamento dalla finestra del suo appartamento. " Il tempo di leggere un articolo di giornale e tutta la via era ricoperta di melma. Siamo bloccati in casa senza elettricità, acqua e wi-fi. Il livello dell'acqua arriva a ben oltre le ginocchia ", ha raccontato al Corriere della sera un residente. L'erogazione elettrica è saltata perché, a causa dell'acqua, sono andate in protezione due centraline che si trovano in zona e servono gran parte delle abitazioni e delle attività.

La squadra di operai che avrebbe eseguito la manovra errata sarebbe di un'azienda in subappalto di Unareti, che per motivi ancora da accertare ha perforato una delle tubature dell'acquedotto cittadino da 45cm di diametro, quindi una delle linee primarie dalla quale poi si diramano le tubature secondarie che portano l'acqua agli edifici.

Unareti fa sapere di non aver interrotto l'erogazione e di aver proseguito nel pompaggio dell'acqua, soprattutto per continuare a dare il rifornimento idrico al vicino, che non può essere lasciato senz'acqua. I tecnici sono al lavoro per intercettare una valvola di chiusura al momento bloccata ma non vengono fornite tempistiche per la risoluzione.