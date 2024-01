Ore in fila per l'hamburger dello youtuber, ma i panini gratis finiscono subito: la delusione dei fan

Hanno atteso in coda per ore l'arrivo dello youtuber "Cicciogamer89", anche dopo la promessa di panini gratis in occasione dell'apertura per un giorno del punto vendita che portava il suo nome. Per molti fans (alcuni dei quali arrivati da centinaia di chilometri di distanza appositamente per l'evento) l'attesa si sarebbe però rivelata vana: gli hamburger gratuiti sarebbero terminati subito e solo pochi fortunati sarebbero riusciti ad averne uno, insieme alla possibilità di scattarsi una foto con il loro beniamino. Questo, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, è quanto avvenuto nelle scorse ore a Roma, con l'ultima trovata dello youtuber trentaquattrenne (al secolo Mirko Alessandrini) che avrebbe lasciato scontenti diversi ammiratori. Tutto è iniziato per l'inaugurazione nel quartiere Ostiense de "I Burger di Cicciogamer89", l'ultima di una serie di iniziative che lo youtuber ha attuato nel recente passato in altre città di tutta Italia.

Per l'occasione, era stata annunciata la sua presenza: lo youtuber ed imprenditore avrebbe incontrato i fans, ai quali sarebbe stato oltretutto offerto un hamburger in omaggio. Alessandrini aveva annunciato il proprio arrivo per mezzogiorno, ma già dalle 9 centinaia di fans avrebbero preso d'assalto via Pellegrino Matteucci, mettendosi in fila. Una lunga coda che si sarebbe estesa per decine e decine di metri, facendo il giro dell'isolato. Al punto che alcuni ammiratori di Cicciogamer, dopo svariati minuti, avevano già deciso di rinunciare. Ma non tutti i più pazienti sarebbero stati premiati: gli organizzatori non si aspettavano forse un'affluenza del genere e i panini gratis sarebbero terminati nel giro di qualche minuto. E così, tanti ammiratori dello youtuber sarebbero rimasti a bocca asciutta, fra le polemiche.