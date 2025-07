Orio, il racconto del testimone: "Così l'uomo è stato risucchiato dal motore"

Una scena a dir poco agghiacchiante quella a cui si sono ritrovate ad assistere questa mattina alcune persone presenti all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo. Un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea in fase di rullaggio (l'aereo era diretto un Spagna).

A quanto pare la vittima è un italiano di 35 anni che, dopo aver raggiunto l'aerostazione in auto si è presentato all'area Arrivi del piano terra. Per ragioni ancora incomprensibili, ha poi fatto irruzione nella pista, generando il caos. Gli agenti della Polaria e gli steward dello scalo hanno cercato di bloccarlo, senza riuscirci. L'uomo si è gettato contro il jet della compagnia Volotea, trovando la morte.

"Abbiamo visto questo signore scappare dagli steward, all'inizio si è buttato contro i carter, le protezioni del motore destro dell'aereo, per poi fare il giro e o buttarsi oppure venire risucchiato dal girante del motore di sinistra: quindi è successo quello che è successo" , ha raccontato uno dei testimoni alle agenzie di stampa. L'uomo è ancora sconvolto da quanto ha visto. Non sa dire se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Alcuni testimoni hanno assistito all'orrore in diretta, perché stavano ancora salendo su un aereo vicino. "Cercavamo di salire le scale e abbiamo visto tutto" , ha precisato.

Dopo il terribile fatto, tutto si è fermato.

"Siamo scesi, abbiamo preso i bagagli e ora siamo qua"

Sono arrivatie agenti di polizia, mentre i passeggeri restavano chiusi all'interno del velivolo. Solo dopo una cinquantina di minuti qualcuno li ha informati della situazione., ha concluso.