"Traffico ripreso". Cancellazioni e ritardi a Orio al Serio a causa di un grave incidente

Traffico interrotto per un'ora e mezzo circa, dalle 10.20 alle 12, poi ripreso dopo che una persona è stata accidentalmente risucchiata dal motore di un aereo in pista. È stato specificato che la vittima non era né un passeggero e nemmeno un lavoratore dello scalo ed è stato dichiarato che è stato visto correre verso la pista mentre l'aereo era in fase di rullaggio. I voli sono stati cancellati nello scalo bergamasco e ora dovranno essere smaltiti tutti i ritardi accumulati.

Gran parte dei restanti voli, invece, sono stati schedulati con ritardo.

La vittima pare sia un 30enne, di cui non è stata resa nota l'identità. Il pm si sta recando sul posto per i rilievi di rito e nonostante l'operatività dell'aeroporto sia ripresa, potrebbero permanere perturbazioni negli orari di decollo e partenza.

Articolo in aggiornamento