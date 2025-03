Gli "Orizzonti Paralleli" dell’artista Kuruvilla in mostra a Malpensa

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo appuntamento fra arte e cultura all’aeroporto di Milano Malpensa dove Sea Aeroporti di Milano in collaborazione con la galleria di arte contemporanea Gli Eroici Furori ha inaugurato la mostra “Orizzonti Paralleli” di Gabriella Kuruvilla, allestita presso gli imbarchi Extra Schengen del Terminal 1 fino al 27 giugno, alla presenza di Diana De Marchi, presidente della commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, Rossella De Bartolomeo direttore Auditing e presidente di Associazione NoiSea - Sea Aeroporti di Milano, Silvia Agliotti direttrice e fondatrice de Gli eroici furori, Gabriella Kuruvilla, artista e autrice del progetto.

Pittrice e scrittrice, Gabriella Kuruvilla è nata a Milano da padre indiano e madre italiana: un incontro di mondi, e di culture, che da sempre influenza la sua vita e il suo lavoro. Il tema del doppio - o la dualità - che caratterizza le sue origini non sono infatti per lei solo un modus vivendi ma anche un modus operandi che si rivela nella scelta di esprimersi attraverso due diverse forme creative, la pittura e la scrittura. Due “orizzonti paralleli” che, nelle sue opere, non si incrociano all’infinito ma entrano in relazione fino a divenire l’uno lo specchio dell’altro: la pittura diventa scrittura mentre la parola si traduce in immagine. Così che ogni quadro è un racconto, e viceversa.

“Orizzonti paralleli” è dunque il titolo scelto per questa mostra in cui, accanto a dieci stampe su tela dei quadri ritoccate a mano, vengono esposti altrettanti racconti su carta, scritti in italiano e in inglese, che narrano la storia dell’opera a

cui sono affiancate. Mantenendo in entrambi i casi uno stile pop e contemporaneo, diretto ed essenziale, a suo modo semplice e deciso, per esprimere pensieri ed emozioni complessi e mutevoli attraverso immagini e parole.