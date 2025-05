Il cadavere nel cellophane nel garage. La scoperta horror a Ferrara

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha avvolto il cadavere della madre nel cellophane e lo ha nascosto nel garage per incassare la pensione. Questa l'accusa rivolta nei confronti di un 54enne della provincia di Ferrara. Il corpo dell'anziana è stato trovato lunedì pomeriggio all’interno di un garage, sotto alcuni cuscini e una brandina, in una casa di via Provinciale, a Scortichino, nel territorio del Comune di Bondeno.

Come riportato dalla Nuova Ferrara, il cadavere della donna è stato trovato dai carabinieri, che hanno subito allertato la sostituta procuratrice di turno, Sveva Insalata. Nelle scorse ore è stato aperto un fascicolo d’indagine che al momento prevede le ipotesi di reato di occultamento di cadavere e di truffa allo Stato. Oltre all'uomo, figura tra gli indagati anche la sua compagna.

Secondo quanto emerso da fonti investigative, il figlio della donna avrebbe spiegato di aver nascosto il suo cadavere in garage per poter continuare a incassare la pensione e affrontare così un periodo di difficoltà economica.

Nelle prossime ore verrà disposto un esame autoptico perdella 90enne, che risalirebbe all'inizio del 2025. Così la vicina di casa ai microfoni del giornale locale: "Viveva qui dal 2003, esattamente come noi. Non abbiamo mai avuto niente da dire. Era una donna buona, quello che aveva non era suo”.