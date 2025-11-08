Orrore a Firenze, le urla e la richiesta d'aiuto: turista violentata in centro da due stranieri

Paura nel cuore di Firenze, dove una turista di 35 anni è stata violentata da due uomini, che l'hanno aggredita per strada. Gli inquirenti hanno dato immediato avvio alle indagini, arrivano a identificare presto i presunti responsabili.

Stando alla ricostruzione riportata sino ad ora, il fatto si è verificato questa notte in piazza San Pancrazio, tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella. Stiamo parlando del centro storico del capoluogo toscano. La 35enne, una donna di nazionalità panamense, è stata raggiunta dai suoi aguzzini mentre si stava avvicinando alla stazione ferroviaria. Gli uomini l'avrebbero trascinata all'interno di un'automobile, dove sarebbero avvenuti gli abusi. Le urla della vittima, che chiedeva aiuto, hanno fortunatamente richiamato l'attenzione di un passante, che si è accorto della situazione.

L'allarme è scattato intorno alle 4.00 del mattino. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato, che hanno messo in salvo la donna. Gli agenti hanno poi provveduto a rintracciare e identificare i due presunti responsabili. Quanto alla vittima, è stata affidata agli operatori sanitari del 118, i quali hanno accompagnato la 35enne all'ospedale di Careggi, dove è stato attivato il codice rosa.

Fondamentali per l'identificazione dei responsabili sono state le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza

presenti nella zona. Si tratta di. I soggetti sono stati portati negli uffici della questura di Firenze e lì trattenuti. Al momento sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.