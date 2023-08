Catania, orrore nel canile lager: 11 cuccioli nel congelatore

La polizia municipale e i funzionari del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale del distretto di Giarre in via Pier Santi Mattarella a Riposto (Catania) hanno recuperato undici carcasse di cuccioli di cane congelate. A consegnarle il 48enne proprietario di un terreno di via Orazio Strano adibito a canile lager, nel quale nei giorni scorsi erano stati trovati rinchiusi alcuni cani in evidente stato di denutrizione e in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Dei cuccioli, sprovvisti di regolare microchip, non è stato possibile per gli inquirenti accertare l'età o la provenienza precise: potrebbe trattarsi comunque dei figli di alcune delle cagne già liberate nel corso del primo blitz effettuato nei giorni scorsi all'interno della medesima area da carabinieri, polizia municipale e Asp.

A denunciare le terribili condizioni in cui gli animali erano costretti a vivere, facendo scattare l'intervento delle forze dell'ordine e la conseguente revoca dell'affidamento dei cani, che furono affidati in custodia al 48enne dalla precedente amministrazione comunale, il video diffuso sui social network da una volontaria animalista. La donna aveva documentato la terribile vicenda di uno dei cani ospiti della struttura, ribattezzato "Giulio", che era stato ricoverato in una clinica veterinaria a causa di lesioni presumibilmente causate dai forti calci subiti.

"Siamo felici di poter rassicurare le tante persone che erano in pensiero per le sorti di Giulio" , dichiara il primo cittadino di Riposto Davide Vasta, in prima linea fin dal primo giorno per aiutare i poveri animali. "Le sue condizioni sono nettamente migliorate tanto da consentire le dimissioni dalla clinica" , aggiunge. "Adesso continuerà le cure fino a quando non si sarà del tutto ristabilito e poi lo daremo in adozione, già qualcuno ha fatto richiesta e quindi siamo fiduciosi" , conclude il sindaco. Nel frattempo, Giulio è stato affidato alle amorevoli cure di una volontaria.