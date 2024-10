Orrore a Palermo, auto contro un muro: 40enne muore carbonizzata

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Villagrazia di Carini (Palermo), dove una donna di 40 anni, madre di due bambine, ha perso la vita a seguito di un terribile incidente. L'auto su cui viaggiava è infatti andata a schiantarsi contro un muro, prendendo immediatamente fuoco. Per lei non c'è stato scampo.

L'incidente mortale

Il terribile episodio si è verificato nella notte fra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre. La 40enne Francesca Sicurella, infermiera dell'ospedale Cervello di Palermo, stava tornando a casa dopo aver partecipato a una festa. Mentre stava percorrendo via Bernardo Mattarella, all'incrocio con via Amerigo Vespucci, è avvenuto il terribile impatto.

Ancora da accertare le dinamiche dell'incidente. A quanto sembra la Opel Crossland condotta dalla donna ha perso improvvisamente il controllo e, una volta giunta nei pressi del Bioparco, ha impattato violentemente contro il muro che delimita un sottopasso. Il mezzo si è addirittura ribaltato. Lo schianto è stato così forte che la vettura ha immediatamente preso fuoco, non lasciando scampo alla conducente, che viaggiava da sola. L'allarme da parte di alcuni passanti è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono adoperati per spegnere le fiamme il più celermenete possibile, ma non è bastato per salvare Francesca Sicurella.

Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere una volta estinto il rogo, ed era già carbonizzato.

Le indagini

Gli inquirenti dovranno ora capire che cosa ha portato a questa tragedia. Si pensa a un malore, tuttavia è doveroso attende i risultati dell'esame autoptico. Stando a quanto riferito sino ad ora, nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Gli agenti della polizia municipale hanno già provveduto ad acquisire le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il cordoglio

La comunità è sotto choc per l'accaduto e si stringe attorno alla famiglia. Francesca Sicurella lascia il marito e due bambine.

"Siamo vicini alla famiglia e agli amici della nostra collega Francesca Sicurella tolta a questa vita da un tragico incidente. R.I.P."

Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio lasciati sui social., è il messaggio laciato su Facebook dall'OPI di Palermo.