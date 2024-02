"C'è il demonio in casa". Soffoca i due figli e brucia il corpo della moglie: choc a Palermo

Articolo in aggiornamento

Orrore nella notte a Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Giovanni Barreca, un muratore di 54 anni, ha ucciso la moglie Antonella Salamone e due figli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, nella loro abitazione di via Reggia Trazzera Marina di Granatelli. Una terza figlia di 17 anni è riuscita a salvarsi. Dopo aver compiuto il massacro, il 54enne ha chiamato il 112, ha confessato e si è fatto trovare dai carabinieri a Casteldaccia, a pochi chilometri dal luogo della strage.

Sul delitto indaga la procura di Termini Imerese, che ha delegato gli accertamenti ai carabinieri del reparto operativo. Sul posto sono giunti anche i Ris, per le indagini tecniche. Secondo i primi rilievi, gli omicidi sono stati commessi con violenza brutale e la scena del crimine pare essere "particolarmente cruenta". Le vittime, inoltre, erano morte da almeno 36 ore. Stando a quanto riferito da LaPresse il corpo della moglie non sarebbe stato trovato in casa e sarebbero in corso le ricerche per individuarlo. Una delle ipotesi è che Barreca l'abbia fatta a pezzi, bruciata e sepolta prima di chiamare i soccorsi. Questa possibilità è emersa dalle prime parole pronunciate dall'omicida di fronte ai carabinieri. Resti carbonizzati sono stati trovati vicino all'abitazione in cui si è consumato il massacro, si attende che vengano compiuti su di essi le necessarie verifiche. I due figli, invece, sarebbero stati strangolati. Per uccidere Kevin, il maggiore, Barreca avrebbe usato una catena trovata accanto al corpo, che presenterebbe anche segni di torture. L'uomo inoltre sarebbe un fanatico religioso e nel delitto sarebbe coinvolta anche una coppia di conoscenti, anche loro credenti ferventi, portati in caserma per essere interrogati. I sospetti degli inquirenti sono scaturiti dall'analisi del cellulare di Barraca e da scambi di messaggi sui social.

La terza figlia, l'unica sopravvissuta alla strage, si trovava in casa al momento del massacro. È stata trovata in stato di choc e soccorsa dal personale del 118. Non è ancora chiaro il motivo per cui sia stata risparmiata dal padre. Stando a quanto riferito dalla 17enne, Barreca si sarebbe svegliato durante la notte parlando di "presenze demoniache" nell'abitazione. Pare che la giovane sia stata drogata e sequestrata nell'abitazione assieme ai cadaveri dei fratelli.