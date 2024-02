Studente accoltellato a una gamba: orrore in una scuola del Milanese

Articolo in aggiornamento

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nel centro di formazione professionale Afol di Pieve Emanuele, in provincia di Milano. L'aggressore sarebbe un 17enne italiano di Rozzano, fuggito subito dopo aver commesso il reato e rintracciato dai carabinieri nel suo comune di residenza. Il fatto è avvenuto attorno alle 14:22 nell'istituto di via Gigli 7.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, l'automedica e l'ambulanza. La vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale Humanitas e presenterebbe una ferita ad una gamba. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono ancora in corso gli accertamenti per determinare la dinamica dell'evento e il movente. Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe stata scatenata da screzi riguardo a una ragazza. Pare che il 17enne abbia aspettato la vittima all'uscita da scuola. La discussione sarebbe degenerata e il 15enne avrebbe cercato riparo nell'ingresso della scuola, ma sarebbe stato raggiunto e accoltellato dall'altro giovane. La vittima è stata immediatamente soccorsa da un'insegnante e dagli agenti della polizia locale, intervenuti subito dato che il loro comando si trova nello stesso edificio del centro di formazione.