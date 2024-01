Padova, 13enne pestata dalle bulle all'uscita da scuola. Il video choc finisce sui social

Picchiata dalle bulle all'uscita da scuola per "una parola di troppo". È accaduto a Padova, dove una ragazzina di soli 13 anni è stata presa a schiaffi, pugni e calci dalle ex compagne delle medie. Il pestaggio è stato ripreso con lo smartphone e condiviso sui social a mo' di trofeo. Le autrici dell'aggressione - due 14enni - e l'altra che ha filmato la scena rischiano di essere indagate per violenza privata. La vittima ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Il pestaggio

La violenta aggressione si è consumata davanti a un istituto di Padova. Le tre ragazze, una delle quali è un'ex compagna di scuola della 13enne, hanno atteso la vittima in strada. Dopo un ammonimento - " Le ca...te che escono dalla tua bocca fanno male " - le 14enni si sono scagliate contro la giovane studentessa con pugni, calci e schiaffi. Una donna ha assistito alla terribile scena ed è subito intervenuta. A quel punto le bulle si sono dileguate.

Il video choc: "Con un pugno è già a terra"

Il video dell'aggressione, che dura poco più di un minuto, è stato condiviso sui social (probabilmente dalle stesse responsabili del pestaggio) con tanto di commento sfottente: " Con un pugno è già a terra ". Nel filmato si vede una delle tre adolescenti che, con fare minaccioso, si avvicina alla vittima e le tira un ceffone. Poi sopraggiunge una seconda ragazza che la prende per i capelli, la strattona e le tira un pugno alla nuca. La 13enne si piega a terra, ma le bulle non ne hanno ancora abbastanza: le sferrano un calcio che sfiora la testa. Poi la leader del gruppo dice che " può bastare ". Una passante si precipita in aiuto della studentessa: " Che succede? Hai bisogno di aiuto? Vuoi che chiami la polizia? ", domanda. Lei risponde singhiozzando: " No, no. Grazie ".

La denuncia

Di ritorno a casa la 13enne si è confidata con i genitori, che l'hanno accompagnata al comando principale dei carabinieri di Padova per presentare denuncia. Stando a quanto riporta il Corriere.it, gli investigatori sarebbero già sulle tracce delle ragazze coinvolte nell'aggressione. Non escluso che nei confronti delle tre giovani, anche colei che ha filmato il pestaggio, vengano presi seri provvedimenti. Probabilmente il caso sarà segnalato alla procura minorile di Venezia, che si occupa di reati commessi da minori.