Padova, anziana aggredita dai suoi cinque cani: amputate le braccia

Il suo grande amore per gli animali poteva costarle la vita. Una donna di 83 anni è stata aggredita brutalmente nel suo appartamento dai cinque cani di grossa taglia che vivono con lei. Il drammatico episodio è avvenuto a Mortise, in provincia di Padova. I vicini di casa hanno sentito le urla strazianti dell'anziana e hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto, all'interno dell'appartamento, al primo piano dell'edificio, si sono subito resi conto di ciò che era accaduto. Hanno prima allontanato gli animali, alcuni pitbull e altri cani di razza american staffordshire terrier, e poi hanno soccorso la donna, che era a terra priva di sensi in una pozza di sangue.

La corsa in ospedale

L'ambulanza del 118 ha trasportato l'83enne all'ospedale di Padova, dove le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico, l'anziana ha perso l'intero arto superiore destro e l'avambraccio sinistro. Le lesioni erano molto serie e i medici non hanno potuto fare altrimenti. Non è stato possibile salvare le braccia della donna che adesso è ricoverata in prognosi riservata, in rianimazione, ma non sembra essere in pericolo di vita.

L'indagine

I carabinieri stanno indagando per capire cosa è accaduto esattamente nell'abitazione di Mortise e perché i cani hanno aggredito la loro padrona. Di solito gli animali erano mansueti e gli inquirenti dovranno scoprire cosa ha provocato la loro reazione violenta nei confronti dell'83enne.

Il precedente

Poco più di un mese fa, un episodio simile è accaduto in provincia di Roma, ad Anguillara Sabazia, dove i cani della nonna hanno aggredito una bimba di 2 anni. Anche in questo caso sono stati i vicini, che avevano sentito le urla della piccola, ad avvisare i soccorsi. Ferita al volto, alla testa e agli arti, è stata trasferita in elicottero all'ospedale Gemelli di Roma in gravi condizioni. Ha dovuto subire un difficile intervento chirurgico.

Anche la nonna, una 75enne, che ha provato invano a proteggere la nipote, è stata trasportata nel nosocomio della Capitale con diversee successivamente operata al braccio.