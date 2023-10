Padova, delirio a scuola: premiano costume nazista alla festa di Halloween

Ha creato sconcerto e malumore tra i componenti delle comunità ebraiche locali il costume indossato da un alunno di un istituto scolastico privato di Padova in occasione della festa di Halloween. Lo studente si è presentato a scuola vestito da nazista, con aquila e svastica in bella vista ma, come se non bastasse, è stato addirittura premiato per l'originalità da una giuria interna di suoi compagni. L'episodio è accaduto alla scuola inglese della città veneta, frequentata da 700 ragazzi. A denunciare il fatto, come riporta il Gazzettino, sono state le comunità ebraiche di Padova e di Venezia, che hanno inviato una lettera, oltre che al preside Scott Suttonwood, anche al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e al presidente dell'Ucei Noemi Di Segni.

La lettera

"Apprendiamo con estremo disappunto - hanno scritto le comunità ebraiche - che durante la festa di Halloween tenutasi presso la sua scuola un allievo si è presentato in divisa della Wehrmacht con in bella evidenza l'aquila e la svastica nazista. Ci sembra superfluo evidenziare la gravità di simili comportamenti nell'ambito di un istituto scolastico il cui fine precipuo dovrebbe essere quello dell'educazione alla civile convivenza" . La polemica nei confronti del dirigente scolastico è pesante, il quale è accusato di aver permesso un'offesa del genere che va oltre i principi di rispetto e tolleranza tipici di un istituto di formazione. A tal proposito, i firmatari della lettera hanno anche chiesto che venga promosso un incontro a scuola per avviare un confronto costruttivo sui valori fondamentali di umanità e rispetto reciproco, per una reale presa di coscienza delle giovani generazioni.

La posizione della scuola