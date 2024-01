"Lui violento, il nonno orripilante". Cosa c'è dietro il salto nel vuoto a Ravenna

Cominciano a emergere i primi retroscena della vicenda che questa mattina ha sconvolto la città di Ravenna, dove una donna di 41 anni anni ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone al nono piano di un appartamento di via Dradi. L'aspirante suicida, che era seguita da un centro di salute mentale, ha trascinato con sé la figlia piccola di circa sei anni e il loro cane, un meticcio di colore nero. la bimba e l'animale sono morti sul colpo, mentre la donna, che si chiama Giulia, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.

Il messaggio su Facebook

Gli inquirenti hanno scoperto che Giulia a veva scritto un lungo messaggio sul suo profilo Facebook prima di mettere in pratica l'insano gesto. Le parole della donna sono inequivocabili e in qualche modo dovevano servire a motivare la decisione di suicidarsi insieme alla figlia. "Perchè ho dovuto farlo? - si legge sul social media -. Padre violento e aggressivo. Nessuno me lo tiene lontano. Mi perseguita" . Giulia ha continuato: "Non lo voglio vedere, non voglio frequentarlo. Non mi sembra di chiedere tanto. Niente ordinanza restrittiva, perchè non ho video delle brutte violenze domestiche. Inutile questura, ero incinta, nemmeno questo per tutelarmi" .

Le accuse alla famiglia del marito