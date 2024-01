Orrore a Ravenna. Follia della mamma: si lancia dal nono piano con figlia e cane

In aggiornamento

Il marito era nell'altra stanza e non si sarebbe accorto di nulla. La tragedia si è consumata in pochi minuti. La moglie, di età compresa tra i 35 e 40 anni, si è lanciata dal balcone al nono piano di un appartamento di via Dradi a Ravenna trascinando con sé la figlia piccola di circa sei anni e il loro cane, un meticcio di colore nero. La bambina e l'animale sono morti sul colpo, mentre la donna è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. L'episodio è accaduto questa mattina intorno alle 7.15, come riferito dalla polizia che è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa.

La vicenda

Dai primi riscontri, gli agenti della squadra mobile della questura di Ravenna hanno scoperto che sul balcone c'era un'impalcatura esterna. Molto probabilmente la donna ha utilizzato questa struttura per buttarsi giù insieme alla figlia e al cane nel tentativo di suicidarsi. Sarebbero state le stesse lamiere a rallentarne la caduta e ad attutire il colpo. A quanto pare, il marito, ignaro di cosa era successo, seppure fosse in casa in quel momento, è stato avvertito dai poliziotti.

Il precedente

Pochi giorni fa, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, come riporta il Corriere di Bologna, un episodio simile è accaduto in provincia di Venezia, a Cinto Caomaggiore, dove un uomo ha prima lanciato la figlia di 5 anni dal terrazzo di casa sua e poi si è buttato per togliersi la vita. La bambina è stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in codice rosso per un grave trauma cranico. Nemmeno un graffio, invece, per il padre che è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.