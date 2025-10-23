Palermo, bomba carta sotto casa dell'assessore Ferrandelli

È successo tutto in poche ore. Prima lo sgombero di una casa occupata abusivamente da una famiglia, che non aveva titolo a starci, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo, poi l'intimidazione con una bomba carta sotto casa dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli.

I fatti

Nel pomeriggio di ieri un appartamento popolare di via Bronte, che era stato sgomberato dalle polizia, era stato trovato dagli ufficiali comunali completamente vandalizzato. Dopo lo sgombero in un video pubblicato sui social l'assessore Ferrandelli aveva denunciato le pessime condizioni in cui versava la casa: pareti danneggiate, impianto elettrico divelto, infissi rimossi, porta d’ingresso tolta dai cardini. Quando gli agenti hanno lasciato l'immobile, intorno alle 20.30 sarebbe stato appiccato il fuoco dagli stessi abusivi che, ritornati nell'appartamento gli hanno dato fuoco. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, chiamati dai vicini allarmati dalle fiamme, una volta spento l'incendio l'immobile è stato sigillato.

Sembrava tutto finito, ma intorno alle 23, dall'altro lato della città, un forte boato causato da una bomba carta posizionata sotto casa dell'assessore Ferrandelli ha sconvolto la tranquilittà di una via residenziale. I due fatti potrebbero essere collegati. "Questi gesti non m'intimoriscono - dice -. Sono molto sereno e proseguirò nella mia azione. Ho presentato diverse denunce e adesso attendiamo il lavoro degli investigatori. Tutto questo non ci fermerà" . Ferrandelli poi ricostruisce l'accaduto. "C'è stato un forte boato intorno alle 23 - ricostruisce Ferrandelli - tutti i vicini si sono affacciati. Ero dai carabinieri, a Borgo Nuovo. Stavo rassicurando gli abitanti del posto. Mentre ero lì, a un certo punto mi è arrivata una telefonata da parte dei vicini per raccontarmi di quel forte boato davanti casa. Vedremo. Ma di certo la determinazione non viene meno". Gli interventi contro le occupazioni abusive sono sempre più frequenti a Palermo. Proprio nei giorni scorsi l'assessore aveva dato notizia di altre quattro case popolari acquisite nuovamente al patrimonio del Comune di Palermo.

"Non va lasciato solo"