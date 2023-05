Palermo, banda distrugge e saccheggia la boutique di Louis Vuitton

Alle prime luci dell’alba si è consumato un furto con martello nel centro storico di Palermo. Bersaglio la famosissima boutique di Louis Vuitton di via Libertà, a pochi metri dal teatro Politeama. I ladri hanno colpito ripetutamente la grande vetrata che si affaccia sul marciapiede con un grande martello e hanno portato via diversi accesso e borse della maison di moda dal valore elevatissimo. L’episodio si è verificato verso le cinque e trenta del mattino, il valore della merce rubata ancora non è stato quantificato. Sul marciapiede la banda ha lasciato gli oggetti che potrebbero essere stati utilizzati per rompere la vetrina: un grosso martello con manico lungo e una pietra. Una traccia molto importante che gli investigatori analizzeranno nelle prossime ore. Già adesso la polizia sta mettendo al vaglio le camere di videosorveglianza della zona per risalire ai colpevoli.

Le parole di un residente

Tanta paura per i cittadini della zona, che questa mattina sono stati svegliati dai colpi di martello e dalle sirene della polizia. “ Ho sentito un forte rumore provenire dalla strada - dice a IlGiornale.it un abitante di via Libertà - appena mi sono affacciato dal balcone non ho visto nessuno fuggire, ho soltanto notato la vetrata del negozio di Louis Vuoitton con un buco. Dopo non molto sono sopraggiunti anche i poliziotti. Purtroppo anche in zone come le nostre stanno aumentando i furti ".

Diversi precedenti

Non è la prima volta che qualcuno tenta di rubare nella boutique palermitana. Alla fine del 2022 qualcuno aveva tentato di rompere la vetrina del negozio, ma senza riuscirci. Due anni fa, nel 2021, dei ladri si lanciarono con una Fiat Panda contro il negozio ma non riuscirono a rubare nulla.

Un altro furto vicino alla boutique

Nella stessa zona si è consumato un altro furto pochi minuti dopo quello a Louis Vuitton, probabilmente per opera delle stesse persone. La banda si sarebbe avventata anche verso il bistrot ad angolo tra via Villaermosa e via Bentivegna, a pochi metri dal commissariato di polizia. Le modalità sono le stesse del furto alla boutique: rompere il vetro e rubare il più possibile.

Palermo capitale della malavita

Nelle ultime settimane il numero di furti messi a segno nel centro storico è aumentato in maniera preoccupante. Proprio il mese scorso nella città normanna, si è svolta un’importante riunione tra il prefetto Maria Teresa Cucinotta e il ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Quest’ultimo aveva annunciato che a giugno si sarebbero insediati in città quaranta nuovi agenti, a seguito di una richiesta del sindaco Roberto Lagalla. I quaranta nuovi poliziotti saranno schierati anche per contrastare la criminalità che sempre di più dilaga per le strade di Palermo.