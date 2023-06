Imbrattano il pavimento davanti alla tomba di Falcone: i volontari al lavoro

Il 6 giugno scorso è stato imbrattato lo storico pavimento ottocentesco di piazza San Domenico, a Palermo. "Buon compleanno Aury +18" è questa la frase che campeggia nel basolato del piazzale, non molto distante dal suggestivo Pantheon dei siciliani illustri, dove riposa il giudice Giovanni Falcone. Se qualcuno non fosse intervenuto in tempo, il pavimento sarebbe rimasto macchiato per sempre. Un danno importante per la città di Palermo. A scongiurare l'eventualità che il basolato venisse macchiato per sempre ci hanno pensato alcuni giovani volontari.

L'intervento di Retake Palermo

L'associazione Retake Palermo è immediatamente intervenuta per evitare il peggio. Alcuni ragazzi, armati di acqua, spugne e detersivi hanno passato alcune ore - sotto il cocente sole estivo siciliano - a ripulire il basolato macchiato. " Venerdì pomeriggio - ha detto a ilGiornale.it Marco D'Amico, presidente dell'associazione - invece di stare a casa a lamentarci davanti ad uno smartphone, abbiamo agito con un piccolo gruppetto di volontari, senza annunciare l’operazione come generalmente facciamo sui nostri canali social, e in un’ora e mezza abbiamo ripulito la piazza tra lo stupore dei passanti". Queste importanti operazioni di volontariato sono fondamentali per la città".

Turisti e commercianti locali ringraziano i volontari

Alcuni di turisti, durante l'intervento di Retake si sono fermati per congratularsi con i volontari per il lavoro svolto. Anche i molti commercianti della zona - non molto lontana dallo storico quartiere della Vucciria - si sono complimentati. "Sono ragazzi da lodare - ha detto il gestore di un'attività a ilGiornale - ma Retake è nota per interventi di questo genere, da parte nostra non può che esserci un enorme e sentito grazie!".

Sui social qualcuno minimizza