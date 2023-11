Palermo, spunta una maxi-bandiera della Palestina alla facoltà di Architettura

Martedì mattina, 14 novembre, alla facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo alcuni studenti hanno esposto dalle finestre un'enorme bandiera della Palestina, scatenando non poche polemiche all'interno dell'ateneo. Il gesto è stato rivendicato dal Collettivo Universitario Scirocco sulle proprie pagine social. " Un forte segnale di solidarietà al popolo palestinese - scrive il collettivo - che resiste contro il tentativo di genocidio israeliano. In questi giorni stiamo assistendo alla ferocia con cui il regime israeliano sta bombardando, imprigionando e torturando la popolazione palestinese. In quanto studenti, non possiamo non schierarci - concludono gli studenti - al fianco degli studenti palestinesi, le cui vite sono costantemente sotto giogo coloniale e ai quali il diritto allo studio viene da sempre sistematicamente negato ".

Gli studenti: "Retorica tutta di sinistra"

Questo gesto ha creato molto scompiglio e qualche turbamento all'interno della cittadella universitaria palermitana, famosa per il suo pluralismo. Tantissimi studenti provenienti dalle più disparate facoltà non si sono sentiti rappresentati dal gesto, descritto come troppo estremista, di sinistra, e pro-Hamas. " Lo sappiamo tutti che Hamas è stato votato dai palestinesi - racconta a ilGiornale.it uno studente della facoltà di Economia a Palermo - il gruppo terroristico gode dei consensi popolari, quindi perchè schierarsi apertamente contro uno stato che approva e condivide le stragi compiute da Hamas". Subito dopo si avvicina un altro ragazzo, studente della stessa facoltà, che ci tiene a dire la sua. " A chi ama davvero la pace e vorrebbe che ci fossero due stati sovrani - dice il ragazzo - dà fastidio questa retorica tutta di sinistra, questo tentativo di far passare le barbarie compiute da Hamas come un nulla di concreto. Qualcuno dovrebbe spiegare ai colleghi del collettivo Scirocco - conclude - che è Hamas a tenere imprigionati i propri cittadini nella Striscia di Gaza, di certo non Israele".

Episodi antisemiti e bandiere della Palestina nelle università italiane

Nelle università italiane si sono verificati diversi episodi analoghi. Soltanto ieri, quattordici novembre, presso un immobile di proprietà università di Firenze sono comparse delle pesanti frasi antisemite e una bandiera della Palestina. Il mese scorso alcuni studenti del Collettivo Autorganizzato Universitario dell'Orientale di Napoli avevano esposto una bandiera della Palestina, scatenando - anche in questo caso - non poche polemiche. A Padova i ragazzi di sinistra di Catai hanno fatto sentire la propria voce con un gesto simile. Lo scorso undici ottobre gli studenti hanno esibito una bandiera palestinese da una finestra del Livano.