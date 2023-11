"Molestava le studentesse". Così la lettera anonima al Rettore di Palermo inchioda il docente

Terremoto al polo di Medicina dell'Università di Palermo, dove un professore è stato accusato di sessismo e molestie. Una lettera anonima, arrivata qualche giorno fa sopra la scrivania del magnifico rettore Massimo Midiri accuserebbe un noto docente ordinario del polo di medicina, identificato con nome e cognome.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il docente in questione avrebbe più volte rivolto verso alcune studentesse gravi espressioni sessiste e molestie verbali. Successivamente, la lettera inviata a Midiri sarebbe stata trasmessa alla Procura di Palermo. Intanto in università è stata aperta un'indagine interna per fare chiarezza sulle accuse mosse dall'anonimo studente nei confronti dell'ordinario. Nella lettera si farebbe riferimento ad alcune espressioni del professore. L'uomo avrebbe aspramente insultato alcune studentessr per via del loto abbigliamento, ritenuto poco consono per le aule dell'ateneo. Il docente sarebbe stato anche ritenuto responsabile di aver accusato pubblicamente una giovane dottoressa del polo di aver avuto atteggiamenti ambigui nei confronti di un collega chirurgo. Alla fine le studentesse disperate si sarebbero confidate con un altro docente della stessa facoltà. L'accusato, ormai diventato celebre fra i corridoi e le aule di Medicina, avrebbe sempre derubricato a “scherzo” le frasi pronunciate verso le giovani laureande.

Le parole del direttore Gianni Pantuso

Il direttore della scuola di specializzazione di Chirurgia generale, Gianni Pantuso si è detto cauto, ma fermo e deciso se le accuse dovessero essere confermate. "Mi auguro - ha detto l'uomo - che ciò che è riportato nella lettera non corrisponda a realtà. Se lo fosse, nell’interesse esclusivo della scuola di specializzazione e soprattutto della componente femminile, spero che vengano adottati provvedimenti esemplari".

Intanto il Rettore convoca una riunione

Il rettore Massimo Midiri ha intanto indetto una riunione per il prossimo lunedì per fare chiarezza sull'accaduto. Saranno presenti il presidente della scuola di Medicina, Marcello Ciaccio, e gli specializzandi di secondo, terzo e quarto anno della scuola di specializzazione in Chirurgia generale.