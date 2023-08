Orrore in centro a Palermo: in sette stuprano a turno una ragazza

Doveva essere una serata divertente come le altre, trascorsa a bere e a scherzare con gli amici. E, invece, per una ragazza quelle ore di svago si sono concluse nel peggiore dei modi. Invece di rientrare a casa è stata condotta in una zona appartata di Palermo e stuprata a turno da sette ragazzi che hanno approfittato della sua scarsa lucidità causata dall'alcool. Una agghiacciante vicenda accaduta lo scorso 7 luglio e che ora, almeno da un punto di vista di indagini, è giunta a conclusione.

Gli arresti

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito all’alba di oggi un'ordinanza in carcere emessa dal gip della città siciliana e dal gip del Tribunale per i minorenni nei confronti di quattro giovani, tra cui figura anche un minore, con la pesante accusa di violenza sessuale di gruppo. Si tratta della seconda operazione condotta dai militari in questa vicenda. Nei giorni scorsi, e più precisamente il 3 agosto, erano stati arrestati altri tre presunti complici che avrebbero partecipato allo stupro.

Secondo l’accusa i ragazzi avrebbero violentato a turno una giovane lo scorso 7 luglio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla vittima che, nonostante lo choc per quanto subito, ha successivamente trovato la forza per raccontare tutto quello che le sarebbe capitato. Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto al termine di una serata trascorsa dalla giovane nei locali della movida palermitana, una zona compresa tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant'Anna.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma gli indagati avrebbero conosciuto la ragazza di 19 anni alla Vucciria e proprio lo stato di ebbrezza avrebbe poi indotto i ragazzi a portarla in una zona appartata del Foro Italico, vicino al mare. Qui sarebbe avvenuto lo stupro. Come già specificato tre degli indagati eranostati arrestati il 3 agosto scorso, ma per motivi investigativi la notizia non era stata diffusa; stamattina è toccato agli altri 4, tra cui un minorenne.